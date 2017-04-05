黃縣長視察臺東市建農掩埋場活化工程初步成果 希做好垃圾回收分類工作



(中央社訊息服務20170405 18:15:25)臺東縣在面臨多重的垃圾處理危機下，臺東縣環保局除積極協調外運處理外，也針對縣內的掩埋場規劃活化工程的進行，目前臺東市建農垃圾衛生掩埋場活化工程已有初步成果，特於今（5）日由黃健庭縣長偕同環保局長謝清泉及台東市長張國洲親自出席此成果發表會，並了解活化的作業情形及表達滿意，希望此一顯著成果能為未來本縣掩埋場活化帶動新指標。 成果發表會於今日下午14時30分在臺東市建農垃圾衛生掩埋場現場舉行，黃縣長並由謝局長、張市長陪同視察，並由工程單位人員簡報活化施工計畫及說明作業進度，黃縣長表示，臺東縣在面臨多重的垃圾處理危機下，臺東縣環保局除積極協調外運處理外，也針對縣內的掩埋場規劃活化工程的進行，並以臺東市建農垃圾衛生掩埋場為首，預估總挖除量可達4萬立方公尺，預定於6月底完工，未來將優先放置去年尼伯特颱風產生堆積的垃圾，將使此掩埋場使用年限約可延長1年， 此一活化工程，所要挖除的區域是以垃圾掩埋時間達3年以上的區域為主要的挖除區域，未來也將在關山等2處掩埋場辦理，台東市的掩埋場是目前全縣13個中容量及面積最大的，活化工程自掩埋場區所挖除的掩埋物，藉由篩分、風選、磁選、人工撿拾及水洗等程序，將掩埋物進行分選，可分為可燃物、資源回收物及砂土，其中資源回收物交付給資源回收商進行變賣，砂土則留在掩埋場內作為後續掩埋場的覆土使用，可燃物的部分，以壓縮打包的方式進行貯存，可節省堆置體積，俟可轉運外縣市代燒或本縣焚化爐啟用再作處理，所幸經協調後高雄市以於今天起重新焚化台東部份的垃圾，垃圾活化工程這也是對縣民資源回收及分類工作的檢驗，希望大家能做好回收及分類。 截至目前已挖除4,000立方公尺，挖除物中除少部分砂土及資源回收物外，大部分為塑膠袋，由此可見，民眾過去使用塑膠袋的數量實在不容小覷，臺東縣環保局在此呼籲縣內商家及民眾共同落實購物用塑膠袋限制使用，並減少一次性餐具的使用，落實資源回收、垃圾減量到每個人的生活中。



訊息來源：台東縣政府



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