難得墾丁青年中心遇見『雙星』



(中央社訊息服務20170405 17:48:18)每年5至6月在墾丁以南無光害地區是有機會同時看到「南十字星與北極星」，北極星出現在北邊，而且在北半球我們都耳熟能詳，但南十字星卻在南半球。在台灣通常會出現在南方的海平面上方，觀測南十字星需在南邊開闊地，因此每年恆春半島的5-6月這段時間，除了會吸引喜愛觀星的朋友前來墾丁，甚至有不少日本旅客是慕名南十字星而來這兒度假賞星空。 墾丁青年活動中心為了這難得的景象，將分別於5/20、6/17舉辦免費的公益活動講座─『我與南十字星有個約』特別與台北市立天文館合作，特聘專業講師協助講解南十字星的歷史文化意涵。凡當天入住墾丁青年活動中心之旅友，均能至櫃台登記參加免費的戶外講座，讓大家能盡情享受欣賞墾丁的繁星夜景。墾丁青年活動中心是南台灣最具特色的建築，閩南式建築紅瓦白牆配藍天，襯出最美的景致，房間內部則是西式套房設備，經常有旅友一下車後就被美麗的景觀吸引，打開房門後又驚嘆連連建築設計的巧妙，故能在建築博物館內觀星、聆聽老師說明「南十字星座」的古往今來是種很幸福的享受。 想參與觀星活動或住宿的朋友，可以電話洽詢墾丁青年活動中心08-8861221，或直接線上快速訂房https://cyh.ezhotel.com.tw/11南台灣最具特色風情的墾丁青年活動中心除觀星活動外，在4-6月平日亦有其他優惠活動:(一)『夏艷專案』內容:平日兩人入住四人房只要1980元!享精緻合菜兩客或升等新館四人房，好禮二選一實在太划算拉!!!還可免費入園及停車哦!每日限量三間，售完為止!(限兩人入住)(二)『好友2+1專案』內容: 1.平日三人入住精緻四人房只要2,360元(定價4000元)2.附贈自助式早餐三客3.免收入園清潔費4.免費停車(注意事項：1.限三人入住，不得加人2.限平日使用3.每日限量提供，售完為止)救國團墾丁青年活動中心地址:屏東縣恆春鎮墾丁里墾丁路17號電話:08-8861221~4官網: http://kenting.cyh.org.tw/?page_id=26臉書粉絲頁: https://www.facebook.com/KTCYC/



訊息來源：中國青年救國團



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