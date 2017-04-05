救國團公益社會圓夢計畫─探尋塔塔加生態公益講座



(中央社訊息服務20170405 17:38:44)阿里山青年活動中心106年持續辦理「探尋塔塔加」一系列的生態公益講座，4月2日及4月3日分別邀請到塔塔加管理處解說志工周伴昇老師及蕭再發老師來做演說。講座的主題分別為「玉山常見自然資源分享」及「奇妙的鳥類遷徙行為」，讓民眾除了遊憩之外，更了解玉山歷年動物、植物、人文等分野保育研究成果，進而對這塊土地產生情感連結。 玉山主峰海拔 3952 公尺，位於本島中心，山川秀麗、氣勢磅礡，為東北亞第一高峰。天然植被隨海拔高度的變化，孕育出許多珍貴的生物種類。玉山金絲桃、台灣百合、玉山薔薇、玉山薄雪草及鳳仙花等，皆是矮灌的形態，為的是避免高山寒風的吹襲。名聞遐邇的「臺灣黑熊」是臺灣陸上最大的原產哺乳動物,尾短，渾身被以黑色之密毛，吻端顏色較淡，胸前有白色體毛構成，如同 V 字形的月輪，被布農族人視為「聖物」。其它還有台灣獼猴、白面鼯鼠、長鬃山羊、酒紅朱雀等多種鳥類及哺乳類，生態豐富。周老師也提到玉山國家公園志工的服務工作，除了解說玉山周邊的生態及登山安全注意事項，更要宣導維護自然山林環境的重要性，尊重野生動植物、愛護這片美麗的山林是人人需要遵守的。 蕭老師則分享許多鳥類相片，還帶了稀有的鳥類羽毛給旅友體驗，也與旅友有許多互動與討論，現場小朋友也踴躍舉手發言回答問題送出許多獎品，同時也提醒旅友，觀賞鳥類時雖然都會與鳥類保持一段距離，但靜靜的觀賞還是很重要，因為太大的音量有可能會驚擾到鳥類。另外，由於賞鳥活動需要非常長的時間，建議旅友可以戴帽子，除了有遮陽的效果外，在森林間活動也可以避免蚊蟲干擾，穿著方便移動的鞋子也有利於賞鳥活動。 探尋塔塔加生態公益講座除保育宣導外，另有布農人文、候鳥過境及無痕山林環保宣導等多樣主題講座，公益講座活動預計持續至12月底；阿里山青年活動中心歡迎大家多利用難得的假日到阿里山地區旅遊，享受高山地區不同的旅遊環境與體驗。



訊息來源：中國青年救國團



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