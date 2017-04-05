救國團基隆市公益活動─紅豆的力量，青年心動力「想念與溫暖」



(中央社訊息服務20170405 17:34:29)慶祝106年青年節系列活動最終場「想念與溫暖，紅豆的力量」，由救國團基隆市團委會舉辦本次活動，帶領海洋大學、基隆女中、基隆商工、中山高中、光隆家商等校同學一起共同參與，並結合救國團基隆市中山區團委會、基隆市真善美聯誼會的義工伙伴，在4月1日於共同邀基隆市立醫院與恆安養護中心，進行老人關懷訪視活動，透過團康活動、手語表演、卡拉OK及享用美味紅豆湯等活動與長者同樂。 本次活動以「想念與溫暖，紅豆的力量」為主題，在這微涼的春天，透過與老人共享一碗溫暖的紅豆湯，傾聽長者人生的故事，用紅豆的想念之意，讓年輕人們將這些生命故事延續下去，為自己的未來厚實更多正向與積極的生命。 為了讓每一位活動的參與者吃得安心，這次別找到「阿西瑞芳紅茶老店」合作，老闆一聽到這麼有意義的活動，更是主動給予各項幫助，還在活動前開放廚房的秘密基地，教導學生學習煮紅豆湯。在參與烹煮紅豆湯的過程，學生驚訝的發現，原來一碗好吃的紅豆湯，竟然會有如此繁瑣的過程，理紅豆、秤紅豆、洗紅豆、泡紅豆，還需要長時間以小火熬煮，拿捏糖的份量，避免太甜對老人家不好；讓人感到，原來許多看似簡單的事，其實都要處處注意細節，才能成就不凡。 在救國團義工大哥大姐的帶領下，學生們跟著一起陪伴老人家聊天、唱歌、跳舞，有位伯伯一拿到麥克風就有如歌王般的載歌載舞，活動過程中，長者們笑得合不攏嘴；雖然只短短的一個上午的活動，但這樣的陪伴，卻也帶給院內的每一位老人家一整天愉快的心情。 透過這次青年節活動─紅豆的力量，讓青年學子們深刻體會到，在醫院的與安養中心的老人不應該是社會被遺忘的一部份，有許多值得被記憶與關注的生命都在這裡發生，透過與他們一起享用紅豆湯，傾聽他們的故事，分享彼此的生命記憶，也期盼年輕學子們能一同加入服務志工的行列！



訊息來源：中國青年救國團



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