修平科大第11屆修平K歌王 陳冠宇奪冠



(中央社訊息服務20170405 17:33:55)修平科技大學於今日中午13時至下午16時，在校園中庭草坪前舉辦第11屆修平K歌王決賽，由陳冠宇勇奪冠軍。



修平科技大學學生自治會、學生議會為活絡校園氣氛，讓喜愛唱歌的同學有展現歌藝、表現自我的機會，在校園中庭草坪前舉辦第11屆修平K歌王決賽。校長鄧作樑主持開幕式，勉勵選手努力發揮，爭取最大榮耀。決賽由光明頂創育公司公關經理秦亭亭擔任主持人，邀請知名評審張明文老師、林慧芬老師、電台DJ云凱擔任評審，選出優秀歌唱演藝人才。「修平K歌王」初賽已於3月29日開戰，共有59組同學報名參加，最後由22組脫穎而出，獲得晉級決賽的資格。有別於一般校園演唱的陽春規模，修平K歌王在美麗的校園中舉辦決賽，烘托每位參賽者的明星氣勢，決賽取5名，分別頒發獎金與獎座，戰況十分激烈，參賽選手個個實力堅強，台風、唱功都具職業水準，讓評審大傷腦筋。選手們比歌藝、更比人氣，演唱時親友團聲嘶力竭的為參賽者加油喝采，現場氣氛High翻天，經過一番激戰，最後由能財系4年級陳冠宇同學以一曲「海闊天空」勇奪冠軍，獲得獎盃一座及獎金壹萬元，還可代表本校參加比賽，為校爭光。



奪得本次冠軍的能材系四甲陳冠宇同學是樂團歌手，平日即有豐富表演經驗，喜歡站在舞台、用好歌喉詮釋歌曲感動聽眾，只要有歌唱比賽，就不輕易放過。校長鄧作樑在決賽頒獎時表示，同學們在今天參賽，令全校師生有個很愉快的下午，同學們大方秀出自己的風格與才藝，展現競爭的動力，從中看到的是同學的自信；今後仍將年年舉辦K歌大賽，激發同學潛能，讓愛唱歌的孩子有發揮的空間。



訊息來源：修平科技大學



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