2017阿甘盃路跑嘉年華第八屆公益路跑 U.CR+壓力衣好禮大放送中央社 (2017-04-05 17:33)
017阿甘盃路跑嘉年華第八屆公益路跑 U.CR+壓力衣好禮大放送
(中央社訊息服務20170405 17:33:11)阿甘盃第八屆嘉年華 6/11 開跑，U.CR+八色運動壓力衣隨你挑，此次壓力服裝為當季商品，在Pchome 商城(http://ppt.cc/zqwJX)及新光三越百貨專櫃單一售價NT 690件。為響應阿甘盃第八屆嘉年華活動，U.CR+為提高報名率，特別選擇了8種不同顏色的跑衣共襄盛舉。只要您報名將免費贈送U.CR+八色緊身壓力衣一件(贈品方式依報名簡章為準，提早報名者尺寸顏色可任選)。 台灣阿甘精神發展協會主要推廣視障同胞服務如下(1)輔導視障就業(2)為視障發聲(3)發揚勇者無懼之精神 (4)協助共同支持弱勢團體(5)積極推動視障，身障運動(如視障協力車，盲跑，盲棒，馬拉松路跑)等公益活動。宣導民眾對健康體能的重視。歡樂，健康，公益的活動歡迎您一起來參加。 跑友加價購並能獲得上千元U.CR+專業運動壓力褲，數量有限，請跑友提早報名。報名網址請洽伊貝特http://ppt.cc/L7iCo
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