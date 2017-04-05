「福爾摩沙 伊甸─臺北市萬芳啟能中心 二十週年身障畫家美藝展」 國立國父紀念館4/11起盛大舉行中央社 (2017-04-05 17:27)
「福爾摩沙 伊甸─臺北市萬芳啟能中心 二十週年身障畫家美藝展」 國立國父紀念館4/11起盛大舉行
(中央社訊息服務20170405 17:26:42)文化部所屬國立國父紀念館訂於本（106）年4月11日至4月19日於國立國父紀念館翠溪藝廊舉辦「福爾摩沙 伊甸─臺北市萬芳啟能中心二十週年身障畫家美藝展」，4月11日〈星期二〉下午2時盛大舉行開幕典禮。
2017年適逢臺北市萬芳啟能中心成立二十週年，舉辦「福爾摩沙 伊甸─臺北市萬芳啟能中心二十週年身障畫家美藝展」，展出身障畫家百餘幅畫作及陶藝品。作品以描繪臺灣自然、人文風情為主題，傳達身障藝術創作者對家鄉的熱愛以及對繪畫的熱情。畫展中與科技輔具公司合作，以「語音導覽點讀筆」搭配「畫作口述影像」，結合科技服務，確保身心障礙者、高齡觀眾、兒童、學習障礙者都可以參與文化生活。對身障者來說，藝術創作是一條艱難的道路，時常會遇到挫折，儘管如此萬芳啟能中心的身障畫家們依然堅持自己的理念，持續不斷竭盡所能地創作。
該次畫展主題為「福爾摩沙 伊甸」，透過畫作可以看到身障畫家們豐沛的生命力與蘊藏在畫作中對國家、土地、藝術、人民種種的關懷與愛，希望藉此傳達給社會大眾，也讓身障畫家產生更多自信心及自我認同。相關資訊請至國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢或電洽該館服務臺（02）2758-8008分機545、546。(廣告)
訊息來源：文化部
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