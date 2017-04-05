「旅程，印象臺三線經典攝影展」臺中場巡展開幕



(中央社訊息服務20170405 17:21:39)客家委員會主任委員李永得今(5)日前往台中文化創意產業園區衡道堂主持「旅程，印象臺三線經典攝影展」臺中場巡展開幕式，李主委期能透過本次攝影展，讓更多人感受客家文化及臺三線的質樸之美，也歡迎大家一同到臺三線體驗獨特的人文風情。



李主委致詞時表示，攝影展是一個媒介，可以將傳統的客家歷史文化資產保留下來，讓現今的年輕人能了解臺三線的客家人是如何生活，對於拓展其他族群文化交流也有很大的幫助。李主委進一步指出，臺三線已陸續在蛻變中，有很多年輕人願意回自己家鄉打拼，進而吸引越來越多年輕人願意到臺三線用自己的方式過生活，他也承諾未來會針對客家歷史文化資產還有社區創作及產業，一步步努力推動，同時也歡迎大家一同到臺三線觀光旅遊，用慢遊慢行的方式體驗臺三線人文風情。



「旅程，印象臺三線經典攝影展」臺中場巡展自今(5)日起至4月23日止，於台中文化創意產業園區衡道堂多功能空間展出，106年4月28日起將移展至新竹；有別於過去影像作品的展示方式，以臺三線的「旅程」為主題，跨越年代、產業、地域或個別攝影家的分類，整體以「旅程」意象為概念展出。



臺三線為貫穿南北的內山公路，途經桃園、新竹、苗栗及臺中一帶的客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶，本次攝影展將以客籍攝影家鄧南光、邱德雲、謝其煚、李湞吉、葉裁、梁國龍、陳雲錦、李增昌及吳金榮等人作品，結合客籍詩人/文學家詹冰、杜潘芳格、鍾肇政、李喬、張芳慈、劉慧真等人的文學描繪呈現地方精神，希望透過客籍攝影家之眼及客籍文學家之筆，帶領民眾重新認識臺三線上的客家風情。



策展主題呈現「旅程」意象，除了用影像概念詮釋臺三線的客家人文精神及自然特質外，打破常見的單元主題式框架，讓臺三線的公路意象，以流動與接續的概念，作為整體展覽的手法。運用文學與影像作品拉出一條如同公路般的展覽軸線，傳達臺三線旅程意象，引發大眾對於客庄風情的共鳴。展覽期間，也將舉辦2場次的客庄文化走讀攝影活動。在靜態講座中，有參展攝影家分享拍攝心得與解說客家文化，再加上動態的實拍活動，可以實際動手拍攝出自己的臺三線人文風景，歡迎有興趣的民眾可以到活動網站(網址http://www.taiwanshui.com.tw/hakka)報名參加。



訊息來源：客家委員會



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