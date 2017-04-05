《使命召喚》電影真的來了！動視欲打造COD電影宇宙北京新浪網 (2017-04-05 19:14)
如今遊戲改編電影逐漸成為潮流，從《憤怒的小鳥》、《魔獸世界》再到《刺客信條》和純CG的《最終幻想15》，重磅IP不僅能在遊戲內容上吸引人，搬上大銀幕也能收穫不少的關注。
暴雪娛樂的《魔獸世界》電影擴展了IP的影響力，而動視暴雪現在可能要更進一步了，據悉一個由旗下遊戲IP改編電影的計劃已經孕育而生，至於你問是要拿什麼拍電影？那自然是《使命召喚》了。
據英國衛報報導（源：點擊進入），為了與迪士尼的漫威電影宇宙相抗衡，動視計劃開創一個《使命召喚》電影宇宙，並且會借鑒前者的成功要素，如系列不同電影中互相串聯的情節，以及電影彩蛋等等。
飯制《使命召喚：王魚行動》短片獲得過許多好評
據悉，《使命召喚》電影項目由動視暴雪影業的高層Stacey Sher和Nick Van Dyk負責。目前已經有許多腳本可供電影使用，軍事專家和退伍軍人都廣泛參與其中。
Nick Van Dyk（左）Stacey Sher（右）
Stacey Sher表示，他們為此已經籌劃了很多年，並聚集了一大批編劇來討論該講述一個怎樣的故事。已知的是會有一部類似《黑色行動》的系列電影，講述不為人知的暗戰故事，而《現代戰爭》系列則會著眼於世人所能看到的明面戰爭。不過當然，兩者也可能會相互混合交織，在同一部電影中出現明戰和暗戰。此外，《使命召喚》的電影將與原版遊戲有不同的感覺。而如果一切順利，第一部《使命召喚》電影有望在2018年推出。
黑色行動系列
現代戰爭系列
Van Dyk補充說：「《使命召喚》電影將會和遊戲一樣，有刺激腎上腺素的場景和高能的美學，不過當然它並沒有那麼簡單，《使命召喚》電影宇宙是一個龐大的，開放式的，如同漫威電影宇宙一樣的存在。」
動視暴雪在2015年成立了自己的影視公司，業界早有猜測《使命召喚》這一經典的遊戲系列會被改編為遊戲。現在看來我們真的要迎來COD電影了。
此外，《使命召喚》電影宇宙還會包含電視劇系列，包含二戰和越戰這樣的歷史題材，就像漫威推出的《神盾局特工》這樣的作品。
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