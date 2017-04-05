在央視公佈「CCTV。國家品牌計劃」企業名單中，華為赫然在列，成為「CCTV。國家品牌計劃」TOP合作夥伴中唯一手機品牌。作為特邀加入的企業，華為將藉助央視這個平台進一步提升自己品牌影響力，同時也向世界樹立企業中國智造的品牌形象。

「CCTV。國家品牌計劃」是在貫徹落實習總書記「三個轉變」的重要指示下，於2016年9月由中央電視台主動推出，旨在尋找、培育、塑造一批能夠在未來三十年裡代表中國參加全球商業競爭和文化交流的國家級品牌。

華為榮膺「全球化最快中國品牌」

3月20日，2017年「BrandZ最具價值中國品牌100強」榜單發佈，華為憑藉出色的科技實力和消費者口碑，再次以203.83億美元的品牌價值穩居百強榜前十，榮膺第6位，相比去年提升了1位

「BrandZ最具價值中國品牌100強」是全球商業領域內極具代表性的品牌影響力評估調研之一，是全球領先市場諮詢機構華通明略根據企業收入和盈利能力等財務指標，並結合了40多萬中國消費者的觀點看法計算品牌價值的權威排行榜。華為自2016年首次入圍以來，已連續兩年進入該榜單前十，成為「全球化最快中國品牌」。

中國智造構建品牌硬實力

根據華為最新發佈的2016年年報顯示，華為運營商、企業、終端三大業務穩健增長，實現全球銷售收入5216億元人民幣，同比增長32%。其中，華為終端全年智能手機發貨量達到1.39億台，銷售收入1798億元人民幣，同比增長44%。

2016年華為持續投入未來，研發費用達764億元人民幣。作為智能手機時代新晉快速增長的科技企業，華為在專利領域的表現更是非常搶眼，不僅在國內獲得了大量專利成果。在全球領域里，華為的授權專利也達到了「巨頭級」的梯隊，根據歐洲專利局（EPO）發佈的2016年度報告數據顯示，華為在歐洲的專利申請量達到2390件，躍升至第二位，專利授權量達到924件，排名第七位。報告顯示，2016年歐洲專利局在數字通信、計算機和電信技術領域20%的專利申請來自中國。華為第三次位居該領域榜首，領先微軟和三星等企業。

精品戰略 引領新時代「工匠精神」

20多年來，華為積極推進質量優先戰略落地，基於客戶和消費者需求持續創新，華為以業界標杆為標準，打造出一款款精品，贏得了客戶和消費者的信賴。在「以客戶為中心的華為質量管理模式」下，華為於2016年榮膺中國質量領域最高政府性榮譽——「中國質量獎」，這是對華為長期堅持以『質量為生命』的肯定和褒獎。質量就如同企業的自尊和生命。自華為成立以來，就以『工匠精神』來衡量產品，追求真正的『零缺陷』。

在高端市場領域，華為始終堅持精品戰略，匯聚全球智慧，不斷為消費者提供更好的產品。2016年4月推出的首款徠卡雙攝手機華為P9/P9 Plus上市僅8個月全球發貨超過1000萬台。華為推出的產品在國際舞台上也屢獲大獎，今年德國iF設計大獎評選中，華為Mate 9 Pro、華為MediaPad M3等系列產品一舉斬獲五項大獎，顯示出出眾的工業設計實力。而在MWC2017展上，新發佈的華為P10囊括了包括「2017 MWC頂尖選擇」、「傑克遜波洛克獎」 、「MWC 2017 最佳產品」等28項大獎。

華為始終聚焦有意義的創新，華為自主研發的麒麟系列晶元已達到業界領先水平，同時也積極攜手全球頂級資源，與徠卡、保時捷設計、谷歌、PANTONE等各領域的優質品牌合作，在手機硬體、軟體、設計、顏色等方面聯合創新，為用戶提供精緻產品與良好體驗。

對華為來說，能夠取得今天的成績並獲得國內外行業最高殊榮並不是一蹴而就的，而是在研發領域持續不斷地投入和多年耕耘的結果，此次作為特邀企業加入「CCTV。國家品牌計劃」並成為TOP合作夥伴中唯一手機品牌，不但是對華為手機產品質量和成績的肯定，更意味著華為將以技術創新引領中國智造。