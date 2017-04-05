快取寶無預警停業 積欠百位員工薪資、資遣費中廣新聞網 (2017-04-05 19:10)
快取寶3月30號無預警停止營業，旗下員工七十多人今天(5號)下午到北市勞動局陳情，申請勞資調解，勞資爭議包括積欠員工工資、資遣費、特別休假未休等。
北市勞動局表示，快取寶無預警停止營業，集團負責人孫岳澤旗下有5家公司，包括快取寶、昕世界管理顧問、緯登自動化設備、家寧智慧生活科技、阿旺獅食品廠等，員工總數約120多人，今天有70多人到勞動局陳情尋求協助，另外勞動局也派員至快取寶公司勞動檢查，現場已大門深鎖、無營業事實，科長黃毓銘表示，北市府將儘速認定歇業事實，啟動相關程序，協助勞工儘速向勞工保險局申請積欠工資墊償，包括工資與資遣費、失業給付等法定勞動權益。
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