遊戲裡愛爆粗口就是天才？科學家稱這些是高智商標誌北京新浪網 (2017-04-05 19:00)
現在家長老師都以學習論成敗，但是科學家卻認為學習成績優異未必就是最聰明的人，學渣小編深表讚同，大家覺得呢？一直以來，科學家致力於探究智慧的決定性標誌。他們進行了各種各樣的研究，得出了五花八門的結論。下面是經過科學檢驗的七大聰慧標誌，其中有的嚴肅、有的奇葩。一起來看看吧。
1.你很懶惰。
最近，一項研究發現，高智商人群更不容易感到無聊，因此他們可能不太活躍——因為他們樂於花更多時間進行思考。
2.你能夠從錯誤中吸取教訓。
一項關於決策技能的研究表明：通常，智商高於平均水平的人更能接受自己的失敗，並且能從失敗中吸取教訓。
3.你老是愛爆粗口。
2015年，一項研究發現，愛爆粗口並不是詞彙量有限的標誌。相反，它其實是高智商的標誌。
4.你喜歡熬夜。
一項發表在《Psychology Today》的研究表明，高智商兒童長大后更容易成為夜貓子。
5.你的閱讀量很大。
研究發現，閱讀不僅能夠擴充知識，而且還能夠提升記憶功能、溝通技能和注意力。
6.你喜歡黑色幽默。
今年年初的一項研究表明，喜歡粗鄙笑話(如有關死亡、疾病、殘疾、戰爭等)的人可能擁有更高的智商水平。
7.你喜歡飲酒嗑藥。
2012年，英國研究人員發現，兒童時代的高智商和成年時期的非法藥物使用之間存在關聯——儘管後者可能引發危害。此外，另一項研究發現，IQ測試得分較高的兒童長大后飲酒也更厲害。
數數看，你中了幾條？
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