據外媒報導，英國男星丹尼爾·克雷格（Daniel Craig）先前表明不願意再接拍007電影后，各界紛紛盛傳可能的接班人選，沒想到現在又有外媒爆料，他願意再演一次007，可能是和製片在新作合作愉快，以及酬勞加碼有關，而熱門人選湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）的落選原因也跟著曝光。

丹尼爾克雷格在演完《007幽靈黨》后，便堅定表示「寧願割腕也不再演龐德」，但據《Page Six》報導，因為製片芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）近來幫他的舞台劇《Othello》做出好口碑，所以被說服第5度扮演007，準備簽約，消息人士透露：「丹尼爾正在和芭芭拉討論相關事宜，目前進行得很順利，而且劇本已經準備好，編劇同樣由Neal Purvis和Robert Wade擔任，一旦他簽約，新的007電影就會儘快拍攝。」

但丹尼爾克雷格過去曾說：「如果我續演，原因應該就是為了錢。」所以電影公司在2016年底開出的美金1.5億（約為人民幣10億元）價碼，似乎也因此打動他，後來鬆口如果告別007一角，當然也會很不舍。

此外，湯姆希德斯頓過去一度是接班擔任龐德的熱門人選，爆料人士坦承芭芭拉並不喜歡他，認為他「太過驕傲、躊躇滿志，演龐德還不夠強悍穩重「，而且和泰勒（Taylor Swift）過去的戀情太過高調，在本屆金球獎上的得獎感言過於自大等，都成為出局的原因。