本周共有三款遊戲測試 《星盟衝突》《天衍錄》測試北京新浪網 (2017-04-05 19:09)
4月7日《星盟衝突》刪檔封測
《星盟衝突》是由KIXEYE研發，原紅警製作人領軍製作的全新太空策略網游。美融合了SLG策略與RTS即時戰略玩法，全平台的數據互通與自由化社交，打造最佳的遊戲體驗，讓您隨時隨地暢遊星河!
>>進入專區
>>前往領取激活碼
4月7日《天衍錄》不刪檔內測
《天衍錄》是由歡聚遊戲獨家代理、靈石遊戲研發的一款星域幻想3DMMORPG網游。遊戲世界觀以大星域為中心，將星域元素提煉為遊戲內核心系統，讓玩家體驗到帶有星域色彩的幻想文化。採用技能搭配符文的雙屬性特色系統，讓戰鬥更具策略性，獨特的星域家園系統，使玩家體驗到真正的星域幻想。
>>進入專區
>>前往領取新手卡
4月7日《戰爭世界》不刪檔內測
我若為兵，誰敢稱王？2.5D大型魔幻戰爭網游《戰爭世界》再世來襲，海量更新內容，呼喚王者歸來！《戰爭世界》以國戰為主打，首創「混國戰」模式，在萬人戰場中創造性地加入魔甲參戰、機關策略與職業兵團等要素，打造第三代國戰網游新紀元。
>>進入專區
>>前往領取新手卡
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
有機 醬油膏．屏科大 醬油膏．金蘭 醬油膏．薄鹽 醬油膏．瑞春 醬油膏．美茶釀醬油膏．屏大 醬油膏．梅子醬油膏．紅麴醬油膏．金蘭醬油膏．統一 醬油膏．桂格 醬油膏．黑豆醬油膏．醬油膏．有機 醬油膏 210ml．得意的一天 醬油膏．金蘭 醬油膏 590ml．龜甲萬醬油膏．丸莊 醬油膏．美茶釀 醬油膏．菇王 醬油膏．龜甲萬 醬油膏
- 【CASIO】卡西歐G-SHOCK RANGEMAN 太陽能電波錶-黑(GW-9400
- 迪伯特 人體功學45+5L登山背包(橘)
- 【Berghaus貝豪斯】男款GT頂級3L防水外套VELUMⅡ外套H22MS2
- 【幸福屋】黛芙妮5.3尺黑色伸縮長櫃/TV櫃
- 大家源-微晶電陶爐-旗艦款TCY-3915
- *買*小精靈電動清潔刷(CEC-92)*送*《桔植坊》烤爐食器護潔
- MAX&Co光學眼鏡 (紫色) #M&CO4018J S1N
- MONT BLANC萬寶龍太陽眼鏡 尊榮精品#琥珀MB286S 52E
- 【Hello Kitty】 甜美蝴蝶結 超靜音貪睡鬧鐘 (JM-E601-KT)
- 彩糖鑽工坊 吻The Kiss系列 14K金戒 (男戒款)
震驚 Intel在1平方毫米中塞下1億晶體管【北京新浪網】
IT早間報：谷歌出手共享二十余萬專利【北京新浪網】
國外玩家再曝任天堂Switch質量問題 機身出現扭曲變形【北京新浪網】
小米平板3低調發佈 4GB+64GB售價1499元【北京新浪網】
Intel處理器將搭載HBM2顯存AMD GPU【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》