4月7日《星盟衝突》刪檔封測

《星盟衝突》是由KIXEYE研發，原紅警製作人領軍製作的全新太空策略網游。美融合了SLG策略與RTS即時戰略玩法，全平台的數據互通與自由化社交，打造最佳的遊戲體驗，讓您隨時隨地暢遊星河!

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4月7日《天衍錄》不刪檔內測

《天衍錄》是由歡聚遊戲獨家代理、靈石遊戲研發的一款星域幻想3DMMORPG網游。遊戲世界觀以大星域為中心，將星域元素提煉為遊戲內核心系統，讓玩家體驗到帶有星域色彩的幻想文化。採用技能搭配符文的雙屬性特色系統，讓戰鬥更具策略性，獨特的星域家園系統，使玩家體驗到真正的星域幻想。

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4月7日《戰爭世界》不刪檔內測

我若為兵，誰敢稱王？2.5D大型魔幻戰爭網游《戰爭世界》再世來襲，海量更新內容，呼喚王者歸來！《戰爭世界》以國戰為主打，首創「混國戰」模式，在萬人戰場中創造性地加入魔甲參戰、機關策略與職業兵團等要素，打造第三代國戰網游新紀元。

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