新浪財經訊 4月5日消息，中國聯通將雄安新區服務保障工作列為集團公司層面的重大政治任務，成立中國聯通雄安新區服務保障工作領導小組，由集團公司總經理擔任組長，統籌推進相關工作。雄安新區網路通信基礎設施、信息應用規劃堅持高起點，統籌集團與省分公司力量，全力做好與當地黨政軍的對接服務工作。