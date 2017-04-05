新浪科技訊 日期:4月5日晚間消息，未來三周內，英國創業公司Oxbotica將在倫敦格林尼治（Greenwich）測試其研發的自動駕駛公交車。

屆時，將有約100名消費者有幸親自體驗該測試服務。據Oxbotica稱，報名參加測試的人數已超過5000。

據悉，投入試驗的自動駕駛公交車還只是原型車，將來還會繼續完善。其實，這是一輛「迷你公交車」，可乘坐四人，沒有方向盤或剎車。

這輛公交車的時速為每小時16公里，將由一台計算機來操控。當然，車上會配備一名工作人員，在需要時可以手動停車。

Oxbotica CEO格雷姆·史密斯（Graeme Smith）稱：「現實中沒有多少人真正體驗過自動駕駛汽車，而這一次，許多英國人會親自感受到。同時，我們希望從中得到反饋。」

Oxbotica的自動駕駛公交車配備了五個攝像頭和三個激光感測器，用於識別道路狀況。它能分析和判斷前方一百米的道路，如果發現行人或其他交通參與者，能平穩停車，在緊急情況下也能自動急剎車。

當地官員表示，經過測試之後，自動駕駛公交車將在2019年正式投入運營。最終，自動駕駛公交車也將普及到其他城市。

英國工業大臣尼克·赫德（Nick Hurd）稱：「在汽車領域，英國擁有創新的傳統。自動駕駛汽車能減少車禍，從而挽救生命。另外，也能給老年人或行動不便者提供方便。」（李明）