記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局新南派出所位於嘉義市吳鳳南路及崇文街口，在其所轄內有7個里，平時對轄內治安維護打擊犯罪不遺餘力，然而新南派出所前之吳鳳南路為嘉義市交通動脈，除南北雙向二快車外亦各設雙向各一慢車道且綠化分隔島，遇緊急事故須出勤時對警力機動部署多有阻礙，嘉義市議會副議長郭明賓有感新南派出所前分隔島造成警力出勤不便，親自與市府等相關單位多次會勘與協調，排除萬難於106年3月底順利開通新南所前分隔島缺口。

新南派出所位於嘉義市吳鳳南路及崇文街口自日據時代便設所管轄地區治安，平時對轄內治安維護打擊犯罪不遺餘力，然而新南所前之吳鳳南路為嘉義市交通動脈除南北雙向二快車外亦各設雙向各一慢車道且綠化分隔島，遇緊急事故須出勤時對警力機動部署多有阻礙，嘉義市議會副議長郭明賓有感新南派出所前分隔島確實造成警力出勤不便，從105年12月起親自與市府工務處、建設處、交通觀光處、警察局等單位多次會勘與協調，討論開設缺口、移樹及劃設道路標線等事宜，終於106年3月底順利開通新南所前分隔島缺口，使警力更加彈性與機動性出勤不必再囿限於交通設施阻礙，對當地治安有莫大裨益。

新南所所長羅寁驊表示，市區犯罪趨勢具有機動性、感染性、再犯性、智慧性等特質，本所依據轄內地區特性及治安狀況採取「積極性」與「預防性」並重，標本兼治之治安維護方略，今次感謝嘉義市議會副議長郭明賓及市府相關局處之全力支持，使派出所前分隔島順利開通缺口，提升警察出勤的機動性以利打擊犯罪維護治安，確保民眾生命、身體、財產安全。