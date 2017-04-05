中市與中科聯合徵才 釋逾1600職缺台灣好新聞報 (2017-04-05 17:42)
記者李梅金／台中報導
台中市政府與科技部中科園區管理局將於8日上午在中科管理局共同舉辦「中科園區廠商聯合徵才活動」；邀請台積電、台灣美光、台灣康寧、友達光電、矽品精密、工業技術研究院等24家知名廠商設攤，提供工程師、技師、國際業務人員、保全員等多達1,683個工作機會，其中不乏逾40K以上的中高階職缺，歡迎踴躍參加。
市府勞工局長黃荷婷表示，目前中科進駐營運廠商共137家，提供中部地區龐大就業機會，今年園區就業人數突破4萬人，年成長更是超過20%；不但成功扮演中台灣高科技發展的核心領導地位，更結合區域資源及週邊產業，帶動產業群聚效應。
今次活動職缺以科技光電、半導體產業為主，占所有職缺6成以上，其中又以工程師職缺需求最大，歡迎對科技產業有興趣及具相關背景的求職者把握機會，找到適合自己的工作。
台中市就業服務處長傅晶如說，除現場徵才外，市府還設計5大貼心專區，包括「履歷E化專區」，可協助求職民眾快速套印廠商履歷，讓面試更容易；「履歷健診專區」，邀請專家現場為求職者履歷診斷，讓面試贏在起跑點；「身心障礙者專區」，由專業人員提供手語翻譯與職業重建諮詢，讓求職無礙;「掌握先雞遊戲專區」以互動式趣味遊戲讓民眾輕鬆了解並運用各項就業資源；「職涯起飛專區」則藉由職涯工作卡等各項工具，協助民眾做好職涯規劃，歡迎多加利用。如有任何疑問可電洽中科就業服務台04-25607437。
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