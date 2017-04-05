嘉義鐵道藝術村 南華大學視覺媒體藝術系畢展台灣好新聞報 (2017-04-05 17:43)
記者張朝福／嘉義報導
以「青葱裏的餘」為主題的南華大學視覺與媒體藝術學系第十一屆畢業巡迴展覽第一場，即日起在嘉義鐵道藝術村四號及五號倉庫隆重登場，展覽時間至4月30日，亟望藝術文化界先進及愛好藝文的民眾踴躍蒞臨指教。
南華大學視覺與媒體藝術學系畢業展主題「青蔥裏的餘」，主要是以「青蔥」元素作為訴求，象徵以青蔥(畢業生)來隱喻一道美味的料理(作品)，烹調過程中總有不可或缺的佐料，灑上些許蔥花，或拌著醬油，吃了，食畢……，嘴裡的餘勁蔓延著，代表每位同學雖都是俗不可耐，卻是桌面上不可或缺的重要角色。此次展覽有32位創作者，共有53件作品，其中運用水墨、油畫、立體造型、數位等媒材，創作內容 包含探討各種社會議題、自我反思、記憶與回憶、求學歷程、歷史時空等各個面向。
南華大學視覺與媒體藝術系主任葉宗和副教授認為，今年畢業展以「青蔥裡的餘」為題，感性訴求充分展現學生們的創意發想，除了仿效自然界的植物形色哲學，也彰顯味與味的轉換方程式，並學習青蔥中所蘊含的人生厚度與高度，試圖建構人與藝術創作間的節奏美學，創造堅持不懈的自我，傳遞傳統中而透出現代感的多元滋味。青蔥的形色既簡單卻又不簡單，單純中卻有多層次滋味，隨著氣味擴散， 探尋人生況味的答案。於是，青蔥裡的「餘」，是餘裕，可以悠遊，可以置放。
「青葱裏的餘」－南華大學視覺與媒體藝術系於4月1日至4月30日在嘉義鐵道藝術村4號倉庫、5號倉庫展出，誠摯邀請您的蒞臨參觀。
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