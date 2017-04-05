記者張朝福／嘉義報導

走進7-11買東西，竟然聽到小朋友甜美的「歡迎光臨」，還在櫃檯擔任收銀員，怎麼還有一群穿著消防衣的消防員，一樣都變成了迷你版，天阿，這未免也太可愛了吧，難不成眼睛花了?您是否覺得錯亂了?原來是7-11與嘉義市政府消防局第二大隊第二分隊共同辦理小小店長與小小消防員體驗營活動，恰巧落在4月1號愚人節，更讓活動增添了一點趣味。

全台各地的小小職業體驗活動，讓廣大親子為之瘋狂，嘉義市政府消防局第二大隊第二分隊為了將消防安全觀念向下紮根，同時落實居家宣導，特別與於7-11新大業門市辦理一場小小店長＆小小消防員體驗活動，於4月1日上午10-12時舉辦

可愛的小朋友於活動中除換上特製的7-11店長服裝，體驗超商工作的內容，還有說小朋友說故事、小小店長收銀員、卡片DIY活動，讓小朋友樂翻天，另為期望安全觀念都能從小養成並藉由小朋友影響家人，產生正面積極的社會影響力，更結合第二消防分隊及義勇消防總隊防火宣導隊實施各式防火宣導，並藉由共同繪製家庭逃生計畫圖，除一般民眾外，本次活動也吸引了許多消防員眷屬一同參訪，將藉由此次活動也為自己的眷屬進行宣導，讓自己的子女體驗各種工作的辛勞！而所有參加的小朋友都將換上小小消防員服裝，化身消防戰士，消防叔叔也現身現場與小朋友合照，更是讓小朋友興奮不已，回味無窮。

7-11與消防隊都有著24小時全年無休為民眾服務的共同特質，身兼第二消防分隊鳳凰志工的7-11新大業門市店長羅淑芬，去年向總店申請，把原本三十坪大的店面擴充為六十坪，打造兒童閱覽室，裝潢融入「KANO」棒球意象及檜意森活村等在地特色，是雲嘉南最有特色之7-11特色店，而其將工作當公益事業經營，休假時還當鳳凰志工，本次活動期許讓小朋友閱讀及安全觀念能從小扎根，透過角色扮演體驗營，增添活動樂趣，更能在參與過程中融入居家生活安全常識，讓這愚人節的巧合有了更深一層的意義。