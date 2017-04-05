雲榮服處揪感心 助退役官兵就業台灣好新聞報 (2017-04-05 18:07)
記者陳昭宗／雲林報導
雲林縣榮服處為協助志願役退除役官兵及榮眷能順利就業，並加強與廠商連結及開發職訓資源，特辦理「訓練資源及產訓合作說明會」，縣府勞工處長林慧如及福懋興業、正新橡膠、夜鷹保全、大山電線電纜、展昇生鮮、彰源企業、三好國際酒店、飛馬旅行社、環球科技大學、生產力中心、巨高興業、凱馨實業等22家優質廠商共襄盛舉。
榮服處處長林立才指出，從去年開始，志願役服役4年以上未滿10年之退除役官兵已納入輔導會服務對象，可享有就學、就業及職訓相關權益，更積極連結縣內優質資源，鼓勵廠商多進用志願役退除役官兵，符合進用比例，輔導會將提供10萬元至40萬元獎勵金。
林立才表示，另職訓除開設長時數、產訓、分齡專班外，機構輔導志願役退除役官兵順利就業達一定比例，亦可申請輔導就業獎勵金；近來，輔導會更積極與學校合作推動學用合一，期望透過產、學、訓結合，為志願役退除役官兵創造更多就業機會。
林慧如處長也特別感謝與會廠商、學校及職訓機構對志願役退除役官兵就業的協助，期望未來能更加緊密連結，共同推動就業。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TONYBEAR 嬰兒遊戲床- 灰橘
- 【COACH】馬車LOGO織布皮飾邊兩用包(淺卡其白)
- 飛利浦 頂級版 LED 圓錐形雙頭吊燈 BPG304
- 【NIKE】Free Trainer V7 運動 男鞋 慢跑鞋 低筒 跑鞋 多功
- 【AGNES 艾格妮絲】頂級尊榮蜂巢式三線獨立筒床墊(雙人5尺)
- SAXSO SINIC Razor 專業級APEX全碳纖公路車(藍白)
- Jean Paul Gaultier高堤耶 Classique 裸女女性淡香水100ml
- 【MIZUNO 眼鏡】β鈦時尚半框款(黑-金#MF1411N C71)
- 克萊亞KERAIA 緹花中長裙
- NiSi 耐司 AR ND16(1.2) 方形減光鏡 -減4格 100x100mm
台中復興陸橋4/17拆除 民代要求提具體疏導措施降交通衝擊【台灣好新聞報】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
竹縣議員涉詐領助理費 遭聲押獲准【中廣新聞網】
D2惡魔蛋糕驚傳倒閉 負責人疑跑路失聯【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》