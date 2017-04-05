記者陳昭宗／雲林報導

雲林縣榮服處為協助志願役退除役官兵及榮眷能順利就業，並加強與廠商連結及開發職訓資源，特辦理「訓練資源及產訓合作說明會」，縣府勞工處長林慧如及福懋興業、正新橡膠、夜鷹保全、大山電線電纜、展昇生鮮、彰源企業、三好國際酒店、飛馬旅行社、環球科技大學、生產力中心、巨高興業、凱馨實業等22家優質廠商共襄盛舉。

榮服處處長林立才指出，從去年開始，志願役服役4年以上未滿10年之退除役官兵已納入輔導會服務對象，可享有就學、就業及職訓相關權益，更積極連結縣內優質資源，鼓勵廠商多進用志願役退除役官兵，符合進用比例，輔導會將提供10萬元至40萬元獎勵金。

林立才表示，另職訓除開設長時數、產訓、分齡專班外，機構輔導志願役退除役官兵順利就業達一定比例，亦可申請輔導就業獎勵金；近來，輔導會更積極與學校合作推動學用合一，期望透過產、學、訓結合，為志願役退除役官兵創造更多就業機會。

林慧如處長也特別感謝與會廠商、學校及職訓機構對志願役退除役官兵就業的協助，期望未來能更加緊密連結，共同推動就業。