記者吳順永／台南報導

成功大學本地生、外藉生，將多元教學帶入純樸的山區左鎮，一方面開啟了未來大學新學習型態，也帶給社區國中學生翻轉教室的學習經驗，大學生牽起中學生，雙方都感受在地化、地球村的時代已然到來！

來自10多個不同國家的成大外籍生、本藉生，日前進入左鎮區與左鎮國中一起展開「成大國際處國際義工x全球化與人文關懷x左鎮國中在地人文生態導覽計畫」，大學生在在地中學生的介紹下認識當地的蔬食、體驗左鎮國中發展的綠色騎跡、生態旅遊;大學生也與中學生一起共創雙語電子書，大手牽小手將左鎮的節能減碳生態教育旅遊，介紹給全世界愛好生態旅遊的朋友。

大學生們藉由騎鐵馬認識左鎮的輕旅行，感受到左鎮的純樸之美、社區人士的友善、熱情，中學生生在與大學生的互動中拓展視野，體認國際化、多元學習重要，更從「外地人」的眼中看見被自己視為理所當然的「家鄉之美」，對家鄉有更多的認識、認同。

成大的學生們感受左鎮生態之餘，也帶領左鎮國中的學生們製作雙語電子書，讓中學生理解到如何利用文字將家鄉與外地、與世界接軌，以及如何透過網路學習，強化自我學習。

成大「成大國際處國際義工x全球化與人文關懷x左鎮國中在地人文生態導覽計畫」教授蔡美玲副教授表示，位在山區的左鎮國中具有純樸之美，對遠距溝通的需求大於都市，很適合推動非傳統教學，讓社區學生在傳統學習之外也強化體驗學習，是大學與社區互動雙贏的理想場域。

教授蔡美玲副教授表示，參加「成大國際處國際義工x全球化與人文關懷x左鎮國中在地人文生態導覽計畫」的大學生，活動結束後都覺得收穫頗豐，不僅認識山區生態、社區人文，與國中生的互動、感受國中生樂在學習的態度等等都令人欣喜。

此外，節能減碳生態教育讓大學生與中學生共同建構對全球環保議題之看法及了解，大學生透過服務，看到未來的需求，原來大學生與中學生都可以參與偏鄉再造，協助社區轉型成為台灣推動生態教育旅遊的教室。

左鎮國中蔡宜興校長長期推動戶外教育，公舘社區鼓勵返鄉青年投入深度旅遊，全面了解在地問題。成大學醫學院生理所蔡美玲副教授為提升醫學生國際化素養開授「全球化與人文關懷」專業課程，國際處全球競合力中心翁慧卿教授開設了國際義工服務學習課程的結合，以期加深跨文化合作多元學習。

三方在成大人文社會科學中心翁裕峰老師之穿針引線、再加上水保局之計畫加持，而有了「成大國際處國際義工x全球化與人文關懷x左鎮國中在地人文生態導覽計畫」，讓在地的問題與國中學生的需求得以落實成大學生行動方案，也讓拓展國際視野與跨文化合作不再是口號，透過成大專業與服務學習融合，把左鎮偏鄉與都會世界串結而成全球村。