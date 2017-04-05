記者張朝福／嘉義報導

女子受困高樓電梯，幸消防人員即刻救援脫困，化解一場驚魂記。

嘉義市政府消防局119救災救護指揮科於（5）日06時41分接獲電梯受困民眾報案指稱：本市一處大樓有1女子(侯姓，年約40歲)受困於大樓14樓層電梯內，請求前往救援，第一分隊獲報後立即由小隊長林崑銘率救助器材車及救護車2車6人火速前往搶救。

到達現場發現電梯故障停於14樓層，且電梯門無法開啟，小隊長立即安撫受困者之情緒，再指派隊員蕭耀輝安全確保，該時段電梯公司人員尚未到場；消防人員依SOP流程確認電梯停止不動，利用電梯開鎖工具將電梯外門打開後，原本消防人員欲打開救出受困民眾，此時電梯公司人員已到現場表示電源已復歸怕電梯瞬間啟動反會傷及民眾，經現場評估後由電梯公司人員打開電梯門，民眾順利脫困。經救護人員評估無任何身體不適、不需送醫，順利完成搶救任務。

消防人員憑藉經驗讓民眾順利脫困，侯小姐表示欲將曬於頂樓之棉被收下來時，不慎遇到電梯故障受困，幸賴身心狀況並無大礙，也頻頻向消防人員道謝，亦感謝消防人員辛勞。

消防人員依平時所學技能，因時因地遵照標準作業流程，進行現場研判，通力合作，始能協助受困民眾安然脫困，避免憾事發生。嘉義市政府消防局在此呼籲市民：「在搭乘電梯時，如發生電梯故障停電，請保持冷靜切勿慌張，除立即按電梯內之緊急按鈕與管理員室聯絡外，並可利用手機撥打119求救，必要時大聲呼救，避免無人發現受困多時造成危害」。