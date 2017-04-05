偷變搶！不理車主阻攔硬拖行 虎警攔截逮犯嫌台灣好新聞報 (2017-04-05 17:58)
記者陳昭宗／雲林報導
虎尾警分局客厝派出所獲報北港鎮有民眾貨車遭竊，且沿台19線元長方向逃逸，員警立即實施攔截圍捕，全力追緝，僅花15分鐘便將竊嫌繩之以法。
張姓竊嫌於光天化日之下，竊取路邊貨車作為交通工具，車主見狀後立馬騎乘機車追捕，於北辰派出所前趁該貨車停等紅燈，將機車攔截於貨車前並打開駕駛座與張嫌發生拉扯，未料張姓竊嫌竟在前方有機車阻礙狀況下，強行打倒車檔踩油門衝撞後方另一部白色自小客後加速逃逸，貨車車主當場遭拖行造成全身多處擦傷，後方自小客車車頭也遭撞毀，貨車車主隨即向北辰派出所報案，警方立刻啟動線上圍捕，該嫌最終逃逸至元長鄉公所後方停車場遭警方逮捕。
張嫌從原本竊取貨車，進而打倒車檔踩油門不顧車主安危執意搶走自小貨車，已構成準強盜罪，全案依竊盜、強盜罪嫌移請雲林地檢署偵辦。
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