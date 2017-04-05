記者陳昭宗／雲林報導

北港警方日前接獲民眾報案，指草湖里西湖路一處轉彎處發生自撞車禍，員警到場處理時，發現肇事駕駛早已逃之夭夭，貨車車主接到警方通知，才知曉貨車失竊。

北辰派出所員警調閱監視器偵辦，發現是一名37歲陳姓列管治安人口，通知他到案說明，陳男到案時一度裝蒜，聲稱不清楚當天行蹤，但在員警出示監視器行竊畫面後才坦承犯行，陳男供稱，竊車後行經該路段，忽然看見疑似警用巡邏車警示燈，以為倒楣遇到警察，一時緊張走錯路，才會在倒車時不慎掉入排水溝，只能選擇棄車逃逸。

警方表示，貨車車主鑰匙沒拔，才讓陳姓男子有機可趁，車主直到接獲警方通知，才驚覺貨車失竊。亦呼籲民眾，停車時，務必拔離鑰匙，警詢後將陳男依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。