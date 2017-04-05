記者林重鎣／台中報導

5日凌晨1時多太平區中興東路一間超商，遭37歲林姓男子持刀恐嚇店員拿出抽屜裡的錢，得手2000元離去。太平警方接獲報案後，立即鎖定林姓犯嫌行蹤，於今下午3時許在林嫌家中查獲，原來是父親勸兒子學好爭吵，兒子竟到超商恐嚇，全案將於訊問後，將依犯罪事實，移法依送偵辦。

5日凌晨1時許，太平警分局太平派出所接獲26歲陳姓男子報案稱，「林姓表哥持刀至超商恐嚇店員，並拿走金錢。」警方到場後側面瞭解，37歲的林姓男子晚間與父親吵架後，自稱要離家出走，打包簡易行李後打電話給住在市區的陳姓表弟，林男藉故稱要去表弟那邊暫住，請陳姓表弟駕車載他，行經太平區中興東路某超商佯稱買香菸，未料林男進超商後持刀子向店員拿錢出來。最後得手新臺幣2000元。

當時在車內的表弟竟發現表哥在超商內恐嚇店員，隨即下車勸阻，兩人拉扯並在車內發生爭執，陳姓表弟將林男載到附近加油站要求他下車，隨即打電話報警。

太平警方接獲報案後立即鎖定林姓男子特徵，並積極派員追緝，於下午3時許在林嫌家中查獲，並起出作案工具。林姓男子偵訊中表示，昨晚與父親吵架後，吃了近10顆安眠藥，恐因藥效發作，不清楚作了那些事情，昨晚一人在太平、大里附近遊蕩，之後趁隙返回家中，不料遭警方埋伏查獲。

太平警方將於偵訊後，依犯罪事實依法依送偵辦。