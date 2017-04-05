智擒持槍男 龍潭勇警不費一槍一彈台灣好新聞報 (2017-04-05 18:34)
記者葉志成／桃園報導
龍潭分局偵查隊日前接獲線報，謝姓男子平時擁槍自重，隨即組成專案小組，經長期跟監蒐報相關佐證，情資顯示謝男及友人等一行人欲前往苗栗地區進行毒品交易，由偵查隊長陳芳振、小隊長陳俊廷等帶領專案小組等人全副武裝，以優勢警力共同前往查緝。
警方於4日凌晨1時30分許，至苗栗縣頭份市一處汽車旅館，因該男子情緒易怒且擁槍自重，警方不敢大意，經於現場埋伏多時，赫然發現謝嫌駕車欲返回投宿的汽車旅館住所，旋即通知周邊埋伏警力伺機執行逮捕行動，見時機成熟，不費一槍一彈即當場制伏謝嫌，現場並查獲槍彈（制式手槍1支、改造手槍2支，子彈55顆）等犯罪證據，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
警方說，謝嫌（35歲，苗栗縣人，有槍砲、毒品等多項刑案資料），於4日凌晨外出消夜，欲返回汽車旅館住處時駕駛自小客車，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，惟生性狡猾的他仍有所顧慮，竟將車輛於住處附近不斷繞路，警方考量謝嫌可能隨身攜帶槍枝，如直接執行逮捕行動恐生其他危害不敢大意，謝嫌將車輛駛進入旅館停放時，見時機成熟，旋即趨前逮捕並查獲槍彈，事後謝嫌聲稱"槍枝及彈藥來源係友人寄放"讓警方難以置信，目前仍積極持續追查有關槍彈來源以及是否涉及其他刑案。
龍潭分局特別呼籲：迅速的偵破槍彈案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩槍彈維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。
警方現場並查獲槍彈（制式手槍1支、改造手槍2支，子彈55顆）等犯罪證據。
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