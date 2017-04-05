春季電腦展即將登場 各家電腦主打在這裡NOWnews今日新聞 (2017-04-05 16:52)
2017春季電腦展，即將於4月7日台北世貿一館展開，為期4天，筆記型電腦仍然是銷售主軸，宏碁、華碩、技嘉等廠商，都推出新商品因應，不僅於此，VR與AR應用逐漸融入生活，展場將設置虛擬雲端樂園，結合台灣最新應用。
華碩強推ZenBook UX430筆電，支援「Windows Hello」指紋辨識器，不需要輸入密碼，就能直覺解除螢幕鎖定，處理器採用Intel Core i7或i5，暫存記憶體8GB，SSD硬碟512GB，展場購買就能有蜷川實花限量聯名包。
宏碁結合台灣地方特色，與大甲鎮瀾宮合作，推出Swift3媽祖限定款，金色電鍍噴砂外殼，同樣配備指紋辨識功能，採用Intel Core i5處理器，提供10小時超長續航力，展場購買宏碁桌機或筆電，額外贈送浪跡天涯小書包組。
技嘉新筆電Sabre 15將在春季展首賣，採用Intel Core i7處理器，15吋螢幕展現FHD高畫質，全新鍵盤擁有剪刀腳結構，玩遊戲下指令更加準確，並且展場內每天有10台P55W v6，價格下殺1萬元，攤位打卡還能抽玩命關頭8電影票。
另一方面，春季電腦展虛擬樂園，結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）等應用，現場提供如「喪獄末日」、「恐龍突擊隊」「妖怪屋大冒險」等遊戲體驗，同時「美麗生活節」展覽，可以藉由AR技術，評估不同彩妝在自己臉上效果。
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