華視節目自製率未達標準 NCC最高可罰200萬NOWnews今日新聞 (2017-04-05 18:30)
國家通訊委員會（NCC）提出，華視今年1至3月節目自製率，僅約68％，未達到70％標準，原預華視總經理郭建宏親自前往NCC說明，但臨時通知出國請假，委派節目部經理出席，NCC限期1個月內改善，否則將罰款20至200萬元。
廣播電視法第19條規定，廣播與電視節目，本國自製節目不得少於50％，主要時段自製率戲劇節目，不得少於類型節目50％，華視上繳NCC統計資料，今年僅第4周本國節目自製率72.67％，其他周數都在70％以下。
NCC發言人翁伯宗表示，將等待郭建宏回國說明，原則上會根據法律給予僅告，要求1個月內改善，期限內未能妥善處置，將會給予新台幣20萬至200萬元罰鍰，華視則回應，將會投入3億元資金製播節目。
翁伯宗補充，華視由於主要時段播放戲劇多是大陸戲劇，希望藉由這次要求，提醒華視若繼續維持類似播放內容，恐怕主要時段50％自製節目都無法達成。
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