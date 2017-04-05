▲院方立即啟動員工自衛消防編組運作，使用滅火器及消防栓進行初期滅火。（圖／竹田消防隊提供,2017.4.5）

為加強老人火災預防宣導，增加老人福利安養機構的安全防護，屏東縣消防局竹田分隊日前在「琉璃光老人養護中心」實施自衛消防編組實地演練，透過模擬火災的實地防救災演練，來落實機構的防火管理，以提升面對意外事故發生時處置能力。

此次演練，是模擬夜間值班員工人力較少的時段，於二樓雜物間因不明原因引發火災，經火災探測器接收發出警報後，院方立即啟動員工自衛消防編組運作，使用滅火器及消防栓進行初期滅火，並將行動不便的老人家推出戶外暫時躲避，過程確實。整個演練結束後，竹田分隊建議院方須加強事項，規劃床位時應將行動不便人員，安排靠近避難逃生出口的房間；室內裝潢及懸掛物品等施予固定，確保避難動線順暢及避免物品掉落誤傷人員；平時建立所有員工緊急聯絡方式，在災害發生時才有足夠人手協助受困人員脫困。

▲院內老人在醫護及行政人員協助下，迅速地移往安全地點。（圖／竹田消防隊提供,2017.4.5）

竹田消防隊表示，由於老人及身心障礙者行動不便，災害發生時，容易因驚慌與反應緩慢阻礙逃生，需仰賴他人協助脫困，平日加強應變能力，發生緊急災害時，消防編組才可發揮功能，第一時間迅速動員，將傷害損失降至最低。