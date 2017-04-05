台東漁船突爆炸 工人遭燒燙傷中央社 (2017-04-05 18:47)
（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東富岡港傍晚發生漁船爆炸意外，船艙內正在裝修引擎的工人，手臂和臉部遭燒燙傷送醫，所幸沒有生命危險。
今天傍晚5時許，台東市富岡漁港碼頭傳出劇烈聲響，嚇壞港內漁民，大家循聲而去，發現興達6號漁船冒白煙，船艙內有人受傷，趕緊通報海巡單位和消防局。
台東縣消防局表示，消防人員趕到現場時，只見船內冒白煙，船艙內修理引擎的郭姓工人臉部、手臂遭燒傷，船長則輕微灼燒，2人沒有生命危險，也未引起火勢。
附近漁民表示，興達6號漁船目前維修中，下午郭姓工人整修引擎，可能是清潔劑引起爆炸。1060405
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