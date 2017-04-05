華航外籍機師昨天遭到台中航空站抽測發現酒測值超標，連同上個月遠東航空機師酒測值超標，以及2011年德安航空機師酒測值超標事件，總計15年來共有3起國籍航空機師酒測超標的案例，也是首度有外籍機師酒測值超標。民航局今天(5日)表示，將比照對遠東航空的處分，最快從下周一起，對華航所有航班機組員進行100%的酒測。

台中航空站4日中午針對即將起飛的華信班機機組人員進行酒測時，發現其中一名薩爾瓦多籍的華航機長酒測值達每公升0.3毫克，超過標準0.1毫克，民航局立即要求華信航空更換機師，進行調查。

民航局標準組組長林俊良5日指出，這是華信航空「濕租」華航737-800的飛機及其機組人員，因此將調查該名機師的紀律管理及華航自主管理是否有疏失，接下來也將比照3月7日高雄航空站抽測發現遠東航空機師酒測值超標事件，對華航所有航班的機組人員，祭出百分之百的酒測。林俊良說：『(原音)那有關華航機師的部分，我們對華航就比照之前、上個月，遠東機師酒測超標的一個做法，對華航所有航班的機組人員，大概最快從下周一開始，就進行百分之百的酒測，至少3個月以上，一直到有所成效以後，我們再做調整。』

林俊良指出，由於該名外籍機師已坦承前一天有喝酒，因此民航局將在進一步調查後，決定後續處分，包括停業1到6個月，或罰鍰新台幣6到30萬，甚至吊扣機師執照。至於上個月遠航機師酒測值超標的處分，目前已在簽辦中，待確認後就會對外公布。而這也是近15年來，第3起國籍航空機師酒測超標的案例，也是首度有外籍機師酒測值超標。

民航局表示，除了機師外，若進一步發現華航監理不善，也將給予警告，並處60到300萬元罰鍰。此外，雖然民航局目前要求的酒測率是3成，已較美歐等國的2成5高，不過民航局仍不排除提高其他航空公司、尤其是飛往國外航班的酒測率。