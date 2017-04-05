《火影忍者：博人傳》TV動畫今日開播 火影漫畫免費讀！北京新浪網 (2017-04-05 18:30)
？ ？《火影忍者：博人傳》TV動畫於今日（4月5日）在東京系正式開播，集英社火影漫畫免費讀福利活動開啟，集英社火影漫畫免費讀福利活動開啟，想體驗原版電子高清版的小夥伴不要錯過了。
？ ？——《博人傳BORUTO- NARUTO NEXT GENERATIONS》
？ ？新篇《火影博人傳》將以上代劇中各位英雄忍者們的後代為主角，展開一段新的冒險，導演由阿部記之和山下宏幸擔任，鳴人留下的坑當然要由兒子博人來填了。
？ ？——集英社火影漫畫免費讀福利活動
？ ？為紀念新篇的開播，集英社火影漫畫免費讀福利活動同日開啟，雖然我們早已經耳熟能詳，不過有興趣的小夥伴可以欣賞下電子的高清原版。
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