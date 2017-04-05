《除暴戰警》官方Twitter今日發表了一張《除暴戰警3（Crackdown 3）》的海報圖，並確認遊戲相關的新消息即將到來。

《除暴戰警》Twitter上寫到：「2017年將會非常偉大！《除暴戰警3》新消息即將公佈，我們準備好帶來大新聞了！」

另一方面，有玩家提問《除暴戰警3》是否會在本周四和天蝎計劃一同公佈新消息，官方Twitter表示他們並不知道其他團隊的工作內容，《除暴戰警3》將會在接下來的幾個月內不斷公佈非常多的新消息。

據國外媒體GameSpot分析，在6月初的E3上看到《除暴戰警3》是非常有可能的。

《除暴戰警3》原本計劃在2016年發售，不過由於2016年底發售窗已經被佔滿，並且遊戲的戰役模式還需要進一步打造，所以遊戲被延期到了2017年登陸Xbox One與PC平台。微軟工作室藝術總監稱它將支持天蝎計劃，並在天蝎計劃上以4K解析度運行。

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