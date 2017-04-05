無碼免費暢玩！盛大遊戲自主研發的強PK端游《傳奇永恆》推出無點卡版本《傳奇永恆》歸真版，將於明日（4月6日）14時正式開啟激情內測，客戶端下載已開放，特權預訂火爆進行中，更有給力開服活動傾情獻禮！井中月、血飲、無極棍免費送，烈火狗書冰咆哮隨機 送！欲知詳情，請看下面分解。

客戶端下載地址：http://cqyh.sdo.com/web/01/download.aspx

特權預訂鏈接：http://act.cqyh.sdo.com/project/yd/01/default.aspx

無點卡高掉落 相同的世界不一樣的體驗

無點卡！《傳奇永恆》歸真版高清無碼，永久免費！無需考慮時間，也無需過慮收益消耗，想玩多久玩多久！精英怪會有的，極品怪也會有的，刷怪致富更非不可實現，只要努力，一切皆有可能！《傳奇永恆》歸真版，相同的世界，給你帶來不一樣的體驗。

繼承完整世界 增加收益玩法全公開

一樣的瑪法大陸，一樣的劇情任務，《傳奇永恆》歸真版完美重現了曾經在這片大陸上發生過的一切。從邊界村到盟重省、從石墓到祖瑪寺廟，九大地圖一一開放探索；從幽冥海到蜘蛛長廊，從裝備打孔到銘文傳承，所有玩法全部開放；完成主線任務，更可獲得超高金幣獎勵！ 充裕的時間則讓你有更多機會打敗沃瑪教主、祖瑪教主等強大BOSS，將裁決、骨玉、龍紋劍、戰神盔甲、幽靈戰衣、魔法長袍等神裝神器收入囊中。

擴大掉落範圍 掉率極高最高可達50%

在《傳奇永恆》歸真版中，靈石、裝備碎片、銘文石、技能書殘頁等珍稀道具將在更多更廣的地方掉落，幽冥海、皇室寶庫、屠魔大廳，甚至在野外精英怪身上，都能找到這些寶貴物品的蹤影。且他們的掉落率可要比想像中要高多了，最高掉率可達50%。即使不刷臉不拼運氣，純靠個人努力，你也能獲得足夠的材料合成高級裝備、高級技能書等。

交易方式多樣 稅率超低最低僅為2%？

遊戲還為玩家提供了形式豐富的交易方式，如擺攤、交易行、拍賣行等，多種多樣，任意選擇。更令人心動的是，無論是交易稅還是上架費均達到史上最低，最低僅為2%。營造最友好的經濟環境，讓玩家可以盡情地自由買賣各取所需。

超給力最激情 相似的活動不一樣的精彩

4月6日，傳說再現，精彩新服活動同步上線，技能書、銘文石、沃瑪首飾、太陽水、紅藍葯，還有大量金幣，只要參與活動，就統統免費送！要驚喜有驚喜，要激情有激情，超燃超嗨超給力！《傳奇永恆》歸真版，讓你感受不一樣的熱情！

所向披靡 禮盒寶典齊降臨

開服期間，久負盛名的傳永寶典也將降臨瑪法大陸。只要等級達到10級，就可到NPC處領取。達到對應等級后打開寶典就可以獲得豐厚獎勵，沃瑪首飾，修為丹等好物只等你來領！ 達到10級的玩家還可通過商城獲得「洪符齊天禮盒」，不同等級打開禮盒可獲得不同的驚喜，永久屬性稱號、半月彎刀、地獄雷光、群體治愈術……想要就不要錯過！

傳永寶典活動時間：4月6日開服后，長期

活動獎勵：沃瑪首飾、獸皮腰帶、布鞋、祝福油、銘文石、修為丹、千里傳音

洪符齊天禮盒活動時間：4月6日開服后，永久

活動獎勵：永久屬性稱號、技能書（半月彎刀、地獄雷光、群體治愈術）、超級金創葯、超級魔法葯等

激情無限 烈火狗書冰咆哮

前線來報，受惡魔蠱惑，屍王近日狂性大發，將率領它的軍隊入侵沙巴克。為了至高無上的榮耀，讓我們一起抗擊屍王，守護這片熱血凈土！活動期間，成功擊殺屍王，即可100%獲得魔法盾，還可在烈火劍法、冰咆哮、召喚神獸中隨機獲得一本；擊殺屍王的侍駕殭屍還將獲得大量金幣、紅藍藥水等。此外，特權預訂活動也正在火爆進行中，有意專享神器的玩家可前往官網參與。

屍王來襲活動時間：4月6日-4月12日，每晚19:30-22:00

活動獎勵：必得兩本技能書（一本為魔法盾，另一本則在烈火劍法、冰咆哮、召喚神獸中隨機產生）、大量金幣、金創葯、魔法葯、太陽水等

特權預訂活動時間：3月29日—5月28日

活動獎勵：劈顱、血祭、破空、銘文石、祝福油、修為丹、超級金創葯、超級魔法葯、盟重傳送石、比奇傳送石的等。

實力助陣 經驗神器嗨翻天

瑪法大陸上怪物肆虐，人類生存岌岌可危，各城主決議重啟瑪法沖級賽，期待強者誕生，延續龍衛的傳承。活動期間，戰法道等級排行榜前十名的玩家均可獲得裝備獎勵，第一名更可獲得井中月、血飲、無極棍等神器；同時，為了儘快幫助勇士們成長，遊戲還將在每日固定時間開啟打怪雙倍經驗，讓我們一起嗨翻天！

沖級賽活動時間：4月6日開服後起-4月20日中午12:00

活動獎勵：井中月、血飲、無極棍、煉獄、魔杖、銀蛇、幽靈項鏈、生命項鏈、天珠項鏈等。

雙倍經驗時間：4月6日開-4月12日，每天15-17點、19-21點

活動獎勵：期間打怪獲得雙倍經驗

《傳奇永恆》歸真版是盛大遊戲自主研發的3D鎖視角MMORPG大型端游，擁有《傳奇永恆》現有版本的所有玩法，採用無點卡的遊戲模式，保留了經典的升級速度、遊戲裝備和PK平衡性，致力於營造綠色遊戲生態，讓更多玩家能享受暢玩瑪法、激情PK的樂趣。