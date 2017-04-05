Vertex Pop今日為旗下橫版捲軸街機風格射擊遊戲《優雅爆機(Graceful Explosion Machine)》放出了一部發售預告片，讓我們一起來欣賞下吧！

【遊俠網】Switch《優雅爆機》發售預告片

預告片展示了遊戲中的各種武器，包括爆破、能量劍、狙擊光線、導彈。這個遊戲最初是在2月份的Switch獨立遊戲展示會上亮相的，遊戲將會利用Switch的HD振動機能，讓玩家感受到他們武器的力量和衝擊力。遊戲中一共有4個世界，共計30個關卡，遊戲將會擁有基於關卡的排行榜（包括朋友排行榜和對手排行榜），以下是遊戲的簡介：

熟練地駕駛先進的「優雅爆機（GEM）」戰鬥機，用你天馬行空的具有壓倒性威力的武器來消滅成群的水晶敵人！迷失於太空的深處，你可以射擊、衝刺並且創造連擊，來穿越這個如五彩寶石鑲嵌般的外星世界，找到回家的路。

《優雅爆機》將於4月6日發售，平台為Switch限時獨佔。

視頻截圖：