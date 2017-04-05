還記得在《龍之谷（Dragon Nest）》線上發佈會「一起去屠龍」中，在現場演唱了黑暗法師角色曲的祈Inory對大家做出的驚喜爆料嗎？據祈Inory透露，《龍之谷》已經集結了包括祈Inory、蕭憶情、小魂等知名唱將，準備製作一首史上最燃最好聽的「龍之戰歌」。如今歌曲即將製作完成，你是不是非常期待呢？據說這首歌的主題為勇士們共同對戰貪婪的符文龍的故事。在符文龍巢穴中戰的火熱的你，一定會在聽到歌曲的瞬間有一種感同身受的心情！在享受線上活動的福利的同時，別忘了讓自己的耳朵放鬆，來欣賞這首好聽的歌曲喲。

發佈會爆料！眾星齊唱屠龍戰歌

在上個月那場眾星雲集的《龍之谷》線上發佈會中，谷迷們可謂是來了一個視聽大盛宴。不僅有名嘴Imba海濤來全程主持，為大家帶來了超多2017核心開發計劃爆料之外，還有一襲lotita裝扮的祈Inory親自到達現場，為大家演唱了非常好聽的黑暗法師角色歌《命運之鐮》。在歌曲結束后的採訪中，祈Inory爆料稱，一首集結了蕭憶情、小魂、千是、李蚊香、雲の泣、少年霜、竹桑、夢璟saya以及祈Inory共九位知名唱見的「龍之戰歌」正在製作當中。光是看看這陣容，就足以讓人眼前一亮了吧！歌曲即將在本周與大家見面，屆時可一定要火速前往試聽！

觀看線上發佈會全程錄像：http://www.bilibili.com/video/av9285539/

角色歌《命運之鐮》欣賞：

http://www.bilibili.com/video/av8505750/

http://www.tudou.com/programs/view/MaOjOiDNvdU/

http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwNDI1Njc1Ng==.html

http://v.ku6.com/show/G3gp1__CMQFIZyM0ngT08w...html

http://www.iqiyi.com/w_19rudzcfbt.html

http://www.le.com/ptv/vplay/27624979.html

http://www.acfun.cn/v/ac3460679

http://v.17173.com/v_1_10778/Mzg2ODc1MzI.html

https://v.qq.com/x/page/u0373q0uqt3.html

坐騎徵集大賽！萌拽酷帥

你最喜歡的《龍之谷》坐騎是什麼樣子的？帥氣的婚禮摩托？科技感十足的天小啟？輕鬆自在的筋鬥雲？還是軟萌的羊咩咩呢？說到坐騎，谷迷們一定迫不及待的想要展示自己現在已經擁有的坐騎了吧？但是，你們那些都不夠酷，要說什麼是最酷的，當屬自己親手設計的坐騎啦！《龍之谷》坐騎設計徵集大賽邀請谷迷們大開腦洞，發揮超強創意和畫工，將自己想要的坐騎呈現出來。最終靠實力得到採納獎的作品，將有機會由《龍之谷》運營方製作完成後加入到遊戲中哦！這麼酷炫的一件事，你可千萬不要錯過啦！

清明祭傳承！福利活動進行時

愚人節領神獸，清明節祭英雄，節日雖然已經結束，對故人的思念與回憶卻會永久留存在我們心中。《龍之谷》應景的清明節線上活動目前正在進行中，在4月12日之前，全區全服非滿級角色都將體驗到經驗大翻倍的超值福利。另外在4月3日-4月5日參與清明祭「心·開始」活動的《龍之谷》微信語音活動和官博留言活動的玩家們，你們投稿的優秀作品將有機會在頁面中呈現給大家喲。參與了微信語音活動的幸運谷迷們的作品，將有機會被製作在動人視頻中，給所有谷迷們留下一個2017的難忘回憶。

前往清明節線上活動頁面：http://dn.sdo.com/web10/news/newsContent.asp?ID=276702&CategoryID=103

前往清明祭展示頁面：http://act2.dn.sdo.com/Project/qmj2017/

龍之戰歌開唱在即，《龍之谷》坐騎腦洞SHOW創意大賽徵集中！快快發揮你的精彩想像，在創作的夢幻世界中一起期待龍之戰歌的唱響吧！

《龍之谷》新版本全球屠龍震撼上線！

DNC全球屠龍聯賽！十萬懸賞花落誰家！

完全平衡公平競技！全新符文龍巢穴！

大陸探險勇士奇襲！救贖時裝藝術風範！

華美婚紗補齊計劃！精靈套裝幻化奇緣！

婚禮坐騎幸福滿滿！神聖庇佑精靈陪伴！

寵物時裝屬性強力up！屠龍盛宴邀你來戰！

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