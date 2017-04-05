說到庵野秀明的動畫《EVA》，粉絲們可謂是又愛又恨，一直到現在《EVA》都是備受期待，但是庵野秀明在推出了三部劇場版之後，最後一部《EVA新劇場版》就是遲遲不能推出，現在這部作品也是被網友們歸到了「有生之年」裏面了。不過最近一段時間庵野秀明貌似手上沒有別的項目，而且他的動畫公司也是時不時的放出一些和《EVA》新動畫有關的消息，也是讓大家非常期待。今天（4月5日。）動畫公司Khara在他們的官推上公開了一張會議圖片，並且表示《新·EVA》正在製作中，也是讓大家非常吃驚。

Khara在推特上曬出了《新·EVA》的製作會議照片，並且配上文字表示作品正在銳意製作中。而且2017年是新劇場版系列上映十周年 ？？？，這樣的消息也是讓粉絲們激動不已。但是官方目前並沒有說明這個《新·EVA》是個什麼樣的作品，因為沒有明確指出是《EVA新劇場版》，所以也有可能會是庵野秀明挖的一個新坑。當然，具體的消息也只能等待官方的公佈了。但是這樣好歹也是有了盼頭，大家還是來一起期待吧。