▲越南的名氏翠今年加入陪讀的行列，教新二代學童越南的生活用語、朗讀越南語故事繪本。（圖／記者陳志仁攝，2017.4.5）

陪讀也吹「南向風」！新北市立圖書館新莊裕民分館每周三推出「越說越好」的陪讀活動，自越南的新住民媽媽擔任陪讀天使，教新二代學童越南的生活用語、朗讀越南語故事繪本，一雙兒女則充當小助教，幫忙同學正確的發音與協助翻譯。

新莊分館主任徐雲蓉表示，越南的名氏翠在新莊裕民分館負責清潔工作，也是圖書館的「新」陪讀天使，個性親切溫和的她，不但工作認真，今年更加入陪讀的行列，每週三下午開辦越語的課程，教新住民之子說母語，讓孩子們深入認識母親的文化，進而認同自己的身分。

名氏翠指出，來到台灣已經15年，在越南時因為家境的關係，沒有辦法讀書，現在能在圖書館工作，還可以教大家說越南語，為孩子說越南故事，覺得很開心，希望孩子可以多讀點書，也可以認識越南文化；因此她的越語教學，除融合生活用語，更帶大家認識越南的美食、節慶或民俗等傳統文化。

名氏翠分享，「台灣端午節包粽子，在越南則是過年才吃；越南中秋節不烤肉，但是會提燈籠。」最常叮嚀陪讀學童的一句話就是Nhớ họcBài nhé ！（記得複習功課喔！）此外，小兒子嘉嘉說，最喜歡下課到圖書館看書與看媽媽上課，一定要好好學會越南語，也立志長大後要當個跟媽媽一樣的越南語老師。

新北市立圖書館表示，國內新移民子女日益增加，課後陪讀也朝向多元化服務新住民學童，新莊裕民分館課後陪讀開設越南語的教學課程，並且設置多元文化專區、辦理語言、文化研習班、新住民讀書會等，提供各項閱讀服務與活動，讓新住民有多元學習的管道；同時讓大家可以更了解東南亞，學習尊重不同的文化。