▲新圍派出所警員何泓駒憑藉多次尋人經驗在離農地不遠處發現走失母親。（圖／里港分局提供,2017.4.5）

屏東市莊姓民眾趁著清明節連續假期，帶著高齡九旬母親及家人到鹽埔鄉一處農地遊玩，回味早年田園生活樂趣，因老母親有重聽平常較少外出便在一旁休息，一家人在農地忙得不亦樂乎，疏於母親的動向，不知不覺中突然不見母親，四處尋找不著，直到天色逐見昏暗家人急得像熱鍋螞蟻，遂至新圍派出所尋求警方協助。

新圍所4日17時接獲莊姓民眾報案，稱高齡九旬母親莊蘇○枝(14年次)在新圍外環道農地走失，警員何泓駒透過莊民陳述，得知母親滿頭白髮身形瘦弱，有輕微失智且重聽，何員先安撫報案人情緒，憑藉熟悉地方與多次尋人經驗，研判莊母應還在農地附近，遂與報案人重回走失地點往外圍擴大搜尋，果真在離農地不遠處發現。

莊母向警方表示，當時因採收農作物不亦樂乎，未注意已漸漸遠離家人，加上自己患有重聽未聽到家人的呼喚，等到回過神時已忘了來時路。老婦人慌了，直到看到一閃一閃猶如燈塔的警車警示燈，一顆忐忑不安的心才放了下來，對於警察的熱心服務，頻頻點頭致謝。