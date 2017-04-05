重聽婦人迷失田園 警運用經驗法則尋獲NOWnews今日新聞 (2017-04-05 18:05)
屏東市莊姓民眾趁著清明節連續假期，帶著高齡九旬母親及家人到鹽埔鄉一處農地遊玩，回味早年田園生活樂趣，因老母親有重聽平常較少外出便在一旁休息，一家人在農地忙得不亦樂乎，疏於母親的動向，不知不覺中突然不見母親，四處尋找不著，直到天色逐見昏暗家人急得像熱鍋螞蟻，遂至新圍派出所尋求警方協助。
新圍所4日17時接獲莊姓民眾報案，稱高齡九旬母親莊蘇○枝(14年次)在新圍外環道農地走失，警員何泓駒透過莊民陳述，得知母親滿頭白髮身形瘦弱，有輕微失智且重聽，何員先安撫報案人情緒，憑藉熟悉地方與多次尋人經驗，研判莊母應還在農地附近，遂與報案人重回走失地點往外圍擴大搜尋，果真在離農地不遠處發現。
莊母向警方表示，當時因採收農作物不亦樂乎，未注意已漸漸遠離家人，加上自己患有重聽未聽到家人的呼喚，等到回過神時已忘了來時路。老婦人慌了，直到看到一閃一閃猶如燈塔的警車警示燈，一顆忐忑不安的心才放了下來，對於警察的熱心服務，頻頻點頭致謝。
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