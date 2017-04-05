育碧創新冷兵器動作遊戲《榮耀戰魂》的遊戲背景設定在戰火紛飛的混沌世界，騎士、武士以及維京人三大陣營各自為戰，玩家將使用來自這三大陣營的12為精英戰士為榮譽而戰！作為一款主打冷兵器近距離戰鬥的動作遊戲，《榮耀戰魂》中除了12位擁有截然不同的戰鬥風格和技能的英雄之外，風格迥異的各種兵器更是各有特色，強勁的戴恩斧、鋒利的太刀、迅捷的匕首、靈活的劍盾等等。作為一名戰士，手上的武器與自己的生命同樣重要，我們將通過「兵器傳說」系列向各位玩家介紹歷史或是神話中的傳奇武器，《榮耀戰魂》中英雄手中的兵器正是由此受到啟發設計而成，希望能夠通過兵器這一角度讓更多的玩家對《榮耀戰魂》有更加深入的了解。而今天我們要介紹的是，傳奇兵器 「憤怒之劍」。

這次我們將回到維京時代，向各位講述北歐神話中一把名為Gram（意為「憤怒」）的神秘寶劍的故事。Gram的所有消息來源均取自故事傳說，因為並沒有證據表明這把劍真實存在過。我們要在《沃爾松格傳說》中了解Gram的背景。《沃爾松格傳說》是13世紀一部以散文形式書寫的冰島傳奇故事。講述了沃爾松格家族的奮鬥史。在這些故事中，有一個故事講的是齊格魯德打敗了傳奇巨龍法夫尼爾。傳說中的齊格魯德之劍Gram正是誕生於這個故事。

齊格魯德測試Gram，作者：Johannes Gehrts（圖源：公共網路）

齊格魯德作為一個日耳曼英雄出現在很多北歐神話故事里。他的父親是齊格蒙德，後者被偽裝成國王龍戈比麾下戰士的奧丁所殺。奧丁是至高之神，掌管生死，權力，恐懼，戰爭以及詩歌。他的形象經常是有著長長的鬍子，睜著獨眼，戴著術士帽子。他手中的武器也十分著名：名為奧丁之矛，這件武器可能會是下一篇文章的主題也說不定。

流浪者奧丁，作者：Georg Von Rosen（圖源：公共網路）

根據傳說，齊格蒙德在他妹妹西格妮的婚禮上，遇見了一個拿著劍的陌生人。此人將劍插入大廳的兒童之樹的樹榦里。陌生人說道：「誰能把它從樹里拔出來，我就把這舉世無雙的寶劍贈給誰。」這個陌生人其實就是奧丁本人，此舉是為了從大廳中找出當世無雙的勇士。每個人都嘗試去拔出寶劍，但是只有齊格蒙德成功了，十分輕鬆。西格爾王想用大量黃金來換這把劍，齊格蒙德拒絕了，這讓西格爾狂怒不止，並且密謀對抗他。

古代北歐神話中，齊格魯德斬殺巨龍法夫尼爾（圖源：公共網路）

齊格蒙德在使用Gram參與了多次戰役之後，終於在最後跟奧丁的作戰中，劍折斷了。他的妻子將斷劍保存了數年，並將其交給了她的兒子齊格魯德。齊格魯德當時正跟著矮人鐵匠雷金學技術。這次，維京傳說和日本文化有了交集，齊格魯德使用了和之前我們在本庄正宗篇提到過的相似的測試方法——將一片羊毛拋向空中，然後等著羊毛落下被劍刃割開。同父親一樣，齊格魯德使用這把劍參與了很多次戰役，這把劍帶給了他幸運和力量。

在與法夫尼爾史詩般的戰鬥結束后，文學作品中再也沒有出現過Gram的身影。故事中的日期和名字因為來源不同而各不相同，但是Gram的故事在北歐神話中是最為出名的。今天，瑞典的一塊超過1000年歷史的石畫上也描繪著齊格魯德使用Gram斬殺巨龍的畫面。

瑞典的古代石畫 – 齊格魯德手持Gram斬殺巨龍（來源未知）

每一件兵器都是傳奇的見證，想了解更多傳奇兵器的故事，請留意下一期「《榮耀戰魂》兵器傳說」。

《榮耀戰魂》簡體中文版現已正式登陸Xbox One、PS4以及PC平台。

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