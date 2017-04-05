P社出品的RTS新作《鋼鐵之師：諾曼底44》今天登陸了杉果遊戲商城，標準版售價為165元，還可以領取杉果專屬優惠券，一起來了解一下。

《鋼鐵之師：諾曼底 44》是一款即時戰術策略遊戲，由Eugen Systems工作室打造。杉果商城目前開啟了遊戲預購，標準版售價為165元，豪華版售價247元。玩家們還可以領取10元普通版杉果專屬優惠券，17元豪華版杉果專屬優惠券。

《鋼鐵之師：諾曼底44》講述了玩家在1944年「諾曼底登陸」時期的故事，玩家將控制來自六個不同國家的軍事部門，如美國的101空降師，德國的第21裝甲部隊等。從杉果商城的信息上來看，本作的預購倒計時為48天，發售日期為2017年5月23日，而Steam頁面上目前還未具體標明遊戲的發售日期。

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