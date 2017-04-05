社工人數不足是台灣社會長期以來的現象，在「一例一休」政策上路後，更凸顯這個問題。在供不應求的情況下，社福機構面臨人事成本大增，因擔心無以為繼，向政府喊話尋求解套；但另一方面，基層社工也急欲改善工時過長的不合理現象，要如何兼顧照顧者及被照顧者的權益，將是台灣打造社會安全網時第一個要面對的難題。

◎社福機構人力不足 盼鬆綁解套

立法院修正勞動基準法，希望改善勞動條件、實施勞工全面週休二日、增加年輕與初就業勞工的特休，並讓全國國定假日回歸一致，但「一例一休」的設計讓許多職業都面臨適應不良的困境，其中，社會福利團體就在被照顧者及法律間出現兩難的情況。

包括台灣社會福利總盟、台灣老人福利機構協會及勵馨基金會等社福機構代表在立委吳玉琴陪同下提出3項訴求，包括讓社會服務團體與社會福利基金會一體適用勞基法第30條之1、積極解決每日12小時工時上限的困境，以及解決勞動基準法與社會福利法規設施標準競合的困境，希望勞動部能放寬勞基法的適用彈性。

台灣老人福利機構協會理事長賴添福便指出，目前社會福利基金會、社會福利機構、社會福利救助院所及其他社會福利服務業4種事業單位適用勞基法第30條之1，但依據「人民團體法」規定立案的社會團體雖從事同樣的社會福利工作，卻不能一體適用，衝擊人員的彈性調動，如果不解決勞基法與社會福利法規間的競合問題，社福機構的服務恐怕會因此中斷。賴添福：『(原音)整個法令裡面來講，勞基法要適用到所有社會福利法規，身權法、老人福利法等等，又有適用到護理人員法，這個問題就更多了，因為適用性不太一樣，恐怕這個競合關係是需要政府重視，才有辦法規劃出有效的服務，不然我們是很擔心的。』

◎社工捍衛權益 拒絕「弱弱相殘」

對於社福機構尋求解套，全台的社工職業工會也串聯提出主張，高喊「堅守工時上限，拒絕修法解套」、「充實社福預算，拒絕弱弱相殘」及「傾聽勞工聲音，力抗社福沉淪」等，並提出3大訴求，包括要求機構遵守勞基法，保障社福從業人員權益；要求勞動部召開相關諮詢會議時，必須納入勞工及工會代表，以及要求衛福部針對現有社福政策，全面檢視資源需求、充實經費預算。

社工代表強調，勞基法是保障勞工工作權益的底線，他們堅決反對輕易鬆綁勞動法規或任何「解套」辦法，而是應回頭檢視機構人力配置是否洽當。

前兒少安置機構工作人員陳欣涵便表示，社福照顧工作是高勞動密度、高負荷的工作，台灣現在還有很多機構是用連續16小時或連續24小時排班方式，社福員之所以願意接受這種排班，只是希望能有完整的休息，如果能有更好的選擇，沒有人願意每天超時工作，因此他們呼籲不要鬆綁勞基法，讓社福員沒有選擇。陳欣涵：『(原音)我們想要的只是可以一個禮拜有1、2天就好，完整的休息，所以我們才願意這樣的排班，不是說我們真的願意這樣排班，好讓他們去跟政府要求這個法規要解放、法規要鬆綁啊，因為他們願意嘛。如果真的有更好的選擇，有沒有人希望自己這樣每天、每天超時的工作，不可能，我們希望的其實是真正合理的工作時間、真正合理的休息時間，好讓我們有能量去提供好的服務，』

社工代表指出，若要重新檢視勞基法的適切性，是將社福機構的經營壓力轉嫁給基層工作者；如果不向主管機關爭取法定業務的補助經費，只會讓基層社福工作者的勞動條件更加惡化，因此，他們也要求衛福部針對現有社福政策，全面檢視執行服務過程的各項資源需求，設法充實經費預算，以維繫服務品質。

◎創造雙贏 健全社會安全網

對於社福機構及社工面臨的問題，勞動部表示會再傾聽各界意見，並邀集相關團體、部會及專家學者共同研商，並強調工作者及受照顧者的權益同等重要。衛福部則表示，長照2.0居家服務支付新制依勞基法新制寬列經費，調整居家照顧服務員用人成本的給付及支付標準。對於在給付及支付制度實施前，週六或週日雇主應給付照顧員的加班費差額，將由衛福部專案補助。衛福部長陳時中：『(原音)未來在長照2.0的實施，在支付上面，我們絕對不會再造就一個低薪族，維持一個希望的工程。至於目前的問題，就是有關加班費的增加，第一個，我們當然會輔導各個機構跟團體，對於人力在依照勞基法的規定之下做最佳化的配置，如果還有增加出來的加班費，我們會專案補足。』

社福工作性質特殊，例如在兒少安置服務中，生輔員就像是親人、甚至父母陪伴著孩子，有時很難準時下班；另外，有些兒少安置機構設置地方偏遠，通勤時間較長、往返不易，對生輔員的工作時間安排也會造成影響，但不可忽視的是社福工作者也是勞工，其勞動權益同樣應該受到保障，如果每天超時工作，只是消磨他們的心力與熱情，造成照顧者及被照顧者雙輸的局面。

長照2.0已正式上路，社工是其中最重要的力量，政府必須思考如何保障社工人員的權益，甚至給予更好的保障，如此不僅能更鞏固長照的第一線，也才能吸引更多人投入，打造可長可久的社會安全網。