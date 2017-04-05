奈及利亞衛生工作人員今天(5日)展開龐大的疫苗接種計畫，試圖遏阻腦膜炎疫情大規模爆發。從去年11月以來，腦膜炎已經造成當地將近340人死亡。

奈及利亞疾病管制暨預防中心(NCDC)表示，截至4月3日為止，奈及利亞的16個州已經出現2,997個疑似病例，並已經造成336人死亡。

疾管中心官員巴卡雷(Lawal Bakare)表示，就在現在，疫苗接種人員正在西北部的贊法拉州(Zamfara)施打疫苗，以遏阻腦膜炎疫情的擴散。

自從腦膜炎疫情在去年11月爆發以來，奈及利亞的贊法拉、索科多(Sokoto)、卡齊納(Katsina)、凱比(Kebbi)等州以及鄰國尼日，是疫情最嚴重的地區。

而在腦膜炎造成的死亡者當中，大多數是5到14歲的兒童。

巴卡雷表示，在疫情最嚴重的西部地區將先配發50萬劑疫苗，此外，還有其他州需要的82萬3,970劑疫苗，預料將從英國送到。

單是在贊法拉，就需要大約300萬劑。

衛生官員表示，這次在奈及利亞流行的是腦膜炎C型，在奈及利亞並不常見，而在世界各地，這型腦膜炎疫苗的存量也很有限。