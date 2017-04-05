蘋果劇團感人鉅獻《龍宮奇緣》首創手工繪製螢光海嘯 4/8(六)19:30新莊陽光草坪免費演出 邀親子抬頭看見愛



(中央社訊息服務20170405 17:07:03)新北市新莊區公所長期推廣親子藝文活動不遺餘力，今年再度舉辦廣受好評的「2017新北市新莊區 兒童藝術季」，4月8日(週六)晚上19:30邀請到國內知名兒童劇團「蘋果劇團」在新莊體育場陽光草坪演出親子教養感人鉅作《龍宮奇緣》。



親子陪伴 愛要及時蘋果劇團履次受邀至新北市新莊區演出，皆受到民眾熱烈歡迎並廣受好評，本次特別帶來經典感人親子陪伴大戲《龍宮奇緣》。本劇全台售票巡演已三度加演，票房創下新北市一票難求紀錄，受到十萬人次口碑好評，透過劇中海龍王因忙碌於工作，緊盯手機及平板的工作型態，忽略陪伴孩子，主角小龍女因此得了不開心病，卻怎麼也醫治不好，藉由故事劇情，襯托孩子渴望父母抬頭關心自己的心情，反映時下親子關係常態，也呼籲家長「親子陪伴，愛要及時! 」



低頭看見全世界，但只有抬頭才能看見愛《龍宮奇緣》以低頭族的世代為背景，科技時代產物所創造的便利性，讓大眾低著頭看著手機就可以與全世界聯繫，但人與人之間的交流才是最重要的情感聯繫，透過眼神、表情、碰觸等交流，才能看見最真實有溫度的愛。本劇佈景道具首創跨界與全美戲院的顏師傅合作，將全台僅存的傳統戲院看板之繪畫技術，融合螢光素材與精緻的海底生物圖樣，打造出獨一無二的螢光海嘯旋風！讓原本海嘯來襲的壯觀場面，更加富有美學與臨場感，劇中還有刺激趣味的海底運動會要來親子一同HIGH翻全場!



蘋果劇團《龍宮奇緣》將於04/08(六)19：30，在新莊體育場陽光草坪盛大演出，希望能帶給新莊區親子大眾寓教於樂以及充滿藝文氣息的周末海底之夜！詳細內容請上蘋果劇團粉絲團，或電洽新北市新莊區公所(02)2992-9891#286



訊息來源：蘋果市集藝文整合行銷有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211240.aspx