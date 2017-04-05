中州冠軍球隊愛心滿滿 融合運動計畫助愛啟兒



(中央社訊息服務20170405 16:50:56)中州科技大學甲二級男籃隊日前榮獲全國大專籃球聯賽公開組第二級冠軍，在掌聲背後，其實球員們也充滿愛心！愛啟兒日間小型作業所位於員林市中東里，距離中州科技大學不遠，是一個成人心智障礙者的日間安置機構。愛啟兒提供學員每日基本的工作職能訓練及豐富的文康休閒活動，目前作業所內有22名智能障礙者，年齡從18歲到30歲，除了工作外，他們的生活中亦需要足夠的運動訓練以防止機能退化，愛啟兒關懷協會和中州科技大學運動與健康促進系長期合作，推動融合運動處方計畫。 此計畫由運促系曾意涵系主任主持，安排系上同學及籃球校隊隊員於每周固定時段到作業所陪同學員進行體適能活動及球類練習，並針對學員天生不足之處加以訓練。長時間下來不僅學員的體能狀況大有進步，懂得籃球規則，能透過運動和人群接觸，拓展生活領域，中州的同學也對身心障礙族群有進一步的了解，雙方並多次合組融合隊伍參加各項比賽，屢奪佳績，這個計畫也獲得了聖心國際同濟會的認同。 4月1日是「國際同濟日」，聖心國際同濟會會長劉俊慧於3月31日偕同數十名會員抵達員林市愛啟兒關懷協會捐贈經費及設備，並和身心障礙學員一起玩草地滾球、打籃球以及進行代工體驗活動。



劉俊慧會長表示，秉持著今年度國際同濟會「活化夢想、啟動希望」的精神，非常贊同這樣的融合訓練活動，希望讓被服務的弱勢族群獲得實質的支持，進而朝夢想邁進。看著球場上的身影，她相信透過融合運動的過程，這兩群年齡相仿的年輕人將彼此激發出燦爛的生命火花。



訊息來源：中州科技大學



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