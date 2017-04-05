義守大學群誠社及學生會 榮獲教部優等社團獎



(中央社訊息服務20170405 16:50:02)義守大學學生社團與學生會向來蓬勃發展，連續兩年在教育部學生社團評選活動中表現亮眼，獲得學術藝術性、自治性及綜合性優等社團獎等多項肯定。



教育部為促進各校學生會與學生社團持續發展與進步，每年均辦理「學生會成果競賽暨觀摩活動」與「學生社團評選暨觀摩活動」，不僅表揚表現優異的學生社團，更增加學子間的交流，彼此學習。



義守大學參加教育部舉辦的「106年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」及「106年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動」，其中義大「群誠社」及「企業管理學系」系學會在全國258個參賽社團中，分別獲得學術藝術性、自治性及綜合性優等社團獎，這也是他們第二年獲得肯定；而義大學生會則在全國90個參與的學生會中，抱回財務傑出獎及甲等獎。



以學習五行起源真正意涵的義大「群誠社」，定期規劃社課、術數課程及專題演講等，每次舉辦活動皆系統化製作企劃書、成果報告與留下照片紀錄，若是大型演講與活動則實施問卷回饋分析，也會召開檢討會議，檢討活動上不足之處，以利下次活動圓滿完成；該社團也曾榮獲105年全國大專校院學生社團評選為「全國優等社團」。



義大課外活動指導組表示，校方相當重視學生會在財務方面的管理，每一屆交接時，邀請指導老師擔任第三方見證人，確保移交財產無誤；而為使財政透明化，義大學生會定期公開每月財務報表，包含預算、經費報核、單據審核標準、結算、會費退費機制等。



「羅格小鎮」是義大「企管系」學會社辦的名稱，義大企管系由「系學會」、「家族」及「球隊」組成一個大家庭，彼此互助合作，資源互通；每個月也會固定舉行「三方會議」，每學期固定舉行兩次「系員大會」，過程雖然繁瑣，卻將企管系每一位學子的感情緊緊連繫。



訊息來源：義守大學



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