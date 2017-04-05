國立虎尾科技大學自動化工程系榮獲『2017臺灣無人機創意設計競賽』系統創新獎



(中央社訊息服務20170405 15:50:58)2017臺灣無人機創意設計競賽，由成功大學主辦，假106年3月25-26日於台南安定飛行場舉行，參賽隊伍包括來自新加坡、香港、泰國等國內外隊伍共計90餘支，競賽項目為飛機設計組、飛行性能組、自動導航組、創意飛機組、拍翅翼飛行組、多旋翼機組等6大項目。



國立虎尾科技大學自動化工程系李孟澤助理教授指導學生謝哲瑜、莊明龍、楊名雋、江驊原、郭士楷，以作品「自動化搞飛機」參加難度最高的自動導航組競賽項目，該無人機以四軸載具本體，突破傳統無人機直接點對點的傳輸方式，自行創新開發利用全台廣布的4G LTE基地台網路，取代傳統的無線電波來傳輸各式數據及影像，藉此達成真正的遠距離無人自動飛行任務，有效降低干擾傳輸更加清晰的影像，並透過地面站顯示的姿態資訊，與攝影機所捕捉回的畫面，以影像自動計算目標的經緯度位置。此作品參加「自動導航組」，以非航太相關科系在比賽中脫穎而出，除獲得評審青睞榮獲「系統創新獎」，此一創新設計更獲得眾多國內外大學參賽隊伍高度注目與技術交流洽詢。



主辦單位表示，無人飛機（Unmanned Aerial Vehicle,簡稱UAV）是大專院校航太系學生系統整合教育的最佳主題，更是航太科技重要領域，從國防、監控、災害探查等都有發揮的空間。為紮根航太教育、推廣無人機相關技術，於1999年起舉辦「全國大專無人遙控飛行載具設計競賽」，並開放非航太系所參賽。然而主辦單位嚴格把關，要求參賽隊伍須於時限內繳交設計報告書、正式飛行搜索、競賽前需展示自動駕駛功能及失效後的安全模式以確定其自動化飛行能力。競賽第二天需團隊正式的口頭報告…等。由於本屆比賽規則嚴峻，加上無法預測天氣因素，使參賽隊伍使競爭相當激烈，很多獎項更是從缺，故虎尾科大自動化工程系師生團隊有如此佳績實屬難能可貴!



訊息來源：國立虎尾科技大學



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