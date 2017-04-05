金屬中心鎳鈦合金抽脂針設計獲德國紅點設計大獎



(中央社訊息服務20170405 15:26:02)國際設計界至高榮譽德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）於當地時間4月3日晚間公布，金屬中心今年以「鎳鈦合金抽脂針」設計一舉拿下2017年紅點產品設計獎「紅點獎 ( Winner)」榮譽，該產品為改善現有的不鏽鋼抽脂針因易變形導致使用耗損率高而增加成本的問題，選用鎳鈦合金取代現有針部材料，利用其超彈性特色解決問題，並將手持握把透過專業人體工學設計，達到止滑、增加握持施力點，省力等功效，獲得國際評審團一致肯定。



金屬中心表示，現今醫學美容發達，醫生在長時間進行抽脂手術時，不但針部易變形增加操作困難度，原本的直筒式握把也易造成使用疲勞，「鎳鈦合金抽脂針」利用兼具高彈性及高生物相容性的鎳鈦合金取代原有不袗材質，不易變形之外還可配合人體不同部位彎曲，減少人體皮下組織所承受的應力與傷害，使用結束後即回復至最初的形狀，在醫學產業極具應用潛力，經人體工學設計的握把亦可讓醫生減少工作傷害，極具商品化潛力，可望為醫學美容產業帶來應用新契機。 中心著眼於國內發展趨勢，在經濟部技術處的支持下，執行「高值化金屬材料暨製造技術研發計畫」，推動我國金屬材料創新加值，並連續兩年獲德國紅點設計獎殊榮，繼去年以「液壓成形保溫瓶」（MEER Thermo Bottle）獲得評審青睞之後，今年再度以「鎳鈦合金抽脂針」蟬連獎項，使科專成果不僅在技術研究發展上持續突破，更將科技融合美學、設計與禪境，讓技術內涵高的產品以更親民的方式呈現在大眾面前，往後中心將持續研發應用於符合民生需求的產品設計，並以國內自主研發的創新技術，開創研發成果運用的全新風貌。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



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