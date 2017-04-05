用心推動「紫錐花運動」 義大獲績優學校肯定



(中央社訊息服務20170405 15:12:59)義守大學長期參與學校反毒宣教活動，榮獲「105年推動紫錐花運動」拒毒萌芽反毒成果績優學校，代表義大前往領獎的學生事務處軍訓室徐清宏主任說，由衷感謝上級單位對義大推動「紫錐花運動」的支持與肯定，未來必將持續努力，做好毒品防制工作。



義守大學反毒宣教獲得肯定，實至名歸，校方長期與鄰近國小互動良好，上月25、26日亦前往高雄市觀音國小及嘉誠國小舉辦「拒毒萌芽反毒宣導服務學習活動」，帶領學童認識「紫錐花運動」、瞭解毒品的危害，以及掌握拒毒的技巧，共計130名師生參與。



活動中以「動物方程式，五毒不要試！」作為反毒標語，讓學生容易記住，並藉由團康遊戲、探索教育及有獎徵答等方式，宣導拒毒反毒的正確觀念及資訊，瞭解毒品的危害，將反毒意識深耕、生根於校園，為學子營造清新健康的學習環境。



透過各種團康闖關活動、有獎徵答與戲劇演出的方式，義大軍訓室黃景麟教官帶領義大社團同學，從活動中引領小朋友的情緒和凝聚彼此間情感，藉由動態模式，將拒毒、反毒的相關淺顯易懂訊息融入於其中，



參與的黃同學表示，「這個活動很好玩，有很多哥哥姐姐照顧我們，謝謝!」，另一位張同學也說，「菸酒毒品不要碰」、「下一次有活動我一定還要參加」，顯見原本可能硬梆梆的宣導活動，透過義大教官及社團同學們的精心設計，真正達到寓教於樂的目的。



訊息來源：義守大學



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